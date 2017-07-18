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Smartphones

Samsung to recover rare metals, components in Galaxy Note 7s

By Youkyung Lee
Associated Press

Published: July 18, 2017 - 06:32 PM
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In this Sept. 1, 2016, file photo, a man holds a Samsung's latest Galaxy Note 7 smartphone after dipping it in water to test its waterproofing features at a roadshow booth outside a shopping mall in Beijing. Samsung Electronics said in a statement Tuesday it will recover gold and other metals in the recalled Galaxy Note 7 and retrieve components from the fire-prone phones to reduce wastes. (AP Photo/Andy Wong)


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