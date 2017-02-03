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Schoolbelles Fairlawn store closed; owner looking for new area location, offering online discounts

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: February 3, 2017 - 05:12 PM

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