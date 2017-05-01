Schwan’s sunk teeth into delivery years ago

PHA+TUFSU0hBTEwsIE1pbm4uOiBIb21lIG1lYWwgZGVsaXZlcnkgc2VydmljZXMgYXJlIGhvdCBy
aWdodCBub3csIGJ1dCBpdCBpc24mIzgyMTc7dCBvZnRlbiB0aGF0IFNjaHdhbiYjODIxNztzIENv
LiBpcyBtZW50aW9uZWQgYXMgb25lIG9mIHRoZSBpbm5vdmF0b3JzIGluIHRoaXMgZ3Jvd2luZyBz
cGFjZS48L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztzIGJlY2F1c2UgdGhlIE1pbm5lc290YS1iYXNlZCBmb29k
IGNvbXBhbnkgaGFzIGJlZW4gZG9pbmcgaXQgZm9yIDY1IHllYXJzIGFuZCBoYXJkbHkgY2F0Y2hl
cyB0aGUgZXllIG9mIHRyZW5kIHdhdGNoZXJzLiBGcm9tIGNvbnN1bWVycyYjODIxNzsgZGlzdHJ1
c3Qgb2YgcHJvY2Vzc2VkIGZvb2RzIHRvIHNob3BwZXJzIGZsb2NraW5nIHRvIG9uLWRlbWFuZCBm
b29kIHNlcnZpY2VzLCB0aGUgY29tcGFueSBpcyBmaWdodGluZyBiYXR0bGVzIG9uIG11bHRpcGxl
IGZyb250cy4gU2Nod2FuJiM4MjE3O3MgbGVhZGVyc2hpcCBzZWVzIHRoZXNlIGNoYWxsZW5nZXMg
YW5kIGlzIHNlZWtpbmcgdG8gYWRkcmVzcyB0aGVtIGFsbC4gV2l0aCBpbmNyZWFzaW5nIGNvbXBl
dGl0aW9uIGZyb20gb25saW5lIG1lYWwta2l0IGFuZCBncm9jZXJ5IGRlbGl2ZXJ5IHN0YXJ0dXBz
LCBTY2h3YW4mIzgyMTc7cyBpcyBsb29raW5nIHRvIGNhcHR1cmUgY29udmVuaWVuY2UtbWluZGVk
IGN1c3RvbWVycyB3aG8gYXJlIGluY3JlYXNpbmdseSB0dXJuaW5nIHRvIGRpZ2l0YWwgc2l0ZXMg
dG8gZmluZCB0aGVpciBuZXh0IG1lYWwuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSB3ZXJlIGRvaW5nIGhvbWUg
ZGVsaXZlcnkgb2YgZm9vZCBiZWZvcmUgaG9tZSBkZWxpdmVyeSBvZiBmb29kIHdhcyBjb29sLCYj
ODIyMTsgc2FpZCBQYXQgQW5kZXJzb24sIHNlbmlvciB2aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiBwcm9kdWN0
IGlubm92YXRpb24uICYjODIyMDtXaGVuIHdlIGdldCBhc2tlZCwgJiM4MjE2O1doYXQgYXJlIHlv
dSBnb2luZyB0byBkbyBhYm91dCBhbGwgdGhlIG5ldyBtZWFsIGtpdHMgb24gdGhlIG1hcmtldD8m
IzgyMTc7IHdlIHNheSwgJiM4MjE2O0NlbGVicmF0ZSB0aGVtLiYjODIxNzsgVGhleSBhcmUgdGFs
a2luZyBhYm91dCBnZXR0aW5nIGZvb2QgZGVsaXZlcmVkIHRvIHlvdXIgaG9tZSB0aGF0IGlzIGVh
c3kgdG8gcHJlcGFyZSwgYW5kIHRoYXQgbWFrZXMgaXQgZWFzaWVyIGZvciB1cyB0byBzZWxsIG91
ciBzdG9yeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNjaHdhbiYjODIxNztzIGhvbWUgZGVsaXZlcnkgZ290IGl0
cyBzdGFydCBpbiAxOTUzIHdoZW4gTWFydmluIFNjaHdhbiBib3VnaHQgYSByZWZyaWdlcmF0ZWQg
dHJ1Y2sgYW5kIGRlY2lkZWQgdG8gdGFrZSB0aGUgZmFtaWx5IGJ1c2luZXNzICYjODIxMjsgYSBj
cmVhbWVyeSAmIzgyMTI7IG9uIHRoZSByb2FkLiBVbmxpa2UgbWFueSBvZiB0b2RheSYjODIxNztz
IG5ldyBob21lIGRlbGl2ZXJ5IGZvb2QgY29tcGFuaWVzLCBTY2h3YW4mIzgyMTc7cyBvcmlnaW5h
bGx5IGNhdGVyZWQgdG8gYSBydXJhbCBjcm93ZCwgb2ZmZXJpbmcgaXRzIGN1c3RvbWVycyBwcm9k
dWN0cyB0aGV5IGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGdldCBhbnl3aGVyZSBuZWFyYnkuPC9wPjxwPkFuZCB3
aGlsZSBTY2h3YW4mIzgyMTc7cyBlbGljaXRzIGltYWdlcyBvZiBnb2xkIHRydWNrcyBmb3IgbWFu
eSBNaWR3ZXN0ZXJuZXJzLCB0aGUgY29tcGFueSBpcyBtb3JlIHRoYW4gaG9tZSBkZWxpdmVyeSwg
d2hpY2ggc3RpbGwgaGFzIDEuMzUgbWlsbGlvbiBhY3RpdmUgY3VzdG9tZXJzLiBUaGUgY29tcGFu
eSB3aXRoICQzIGJpbGxpb24gaW4gYW5udWFsIHNhbGVzIG93bnMgYSBzbWFsbCBjYWRyZSBvZiBy
ZXRhaWwgYnJhbmRzLCBsaWtlIFJlZCBCYXJvbiwgRnJlc2NoZXR0YSBhbmQgVG9ueSYjODIxNztz
IHBpenphcywgTXJzLiBTbWl0aCYjODIxNztzIHBpZXMgYW5kIEVkd2FyZHMgZGVzc2VydHMuPC9w
PjxwPlN0YXJ0aW5nIHdpdGggZnJvemVuIHBpenphIGluIDE5NjYsIHRoZSBjb21wYW55IGhhcyBh
ZGRlZCBtYW55IGJyYW5kcyB0aHJvdWdoIGEgc2VyaWVzIG9mIGFjcXVpc2l0aW9ucyBvdmVyIHRo
ZSBkZWNhZGVzLjwvcD48cD5UaGUgY29tcGFueSBhbHNvIG9wZXJhdGVzIGEgZm9vZCBzZXJ2aWNl
IGJ1c2luZXNzIHRoYXQgc2VsbHMgdG8gc2Nob29scywgaG9zcGl0YWxzIGFuZCBvdGhlciBpbnN0
aXR1dGlvbnMuPC9wPjxwPkRpbWl0cmlvcyBTbXlybmlvcywgYSBmb29kIGluZHVzdHJ5IHZldGVy
YW4gd2hvIHNwZW50IHRoZSBwcmV2aW91cyAyMCB5ZWFycyBhdCBOZXN0bGUsIGNhbWUgdG8gdGhl
IGNvbXBhbnkgMyYjMTg5OyB5ZWFycyBhZ28gZHVyaW5nIGEgY2hhbGxlbmdpbmcgdGltZS4gU2No
d2FuJiM4MjE3O3MgZXhwZW5zZXMgd2VyZSBvdXRwYWNpbmcgc2FsZXMsIGNvbW11bmljYXRpb24g
YWNyb3NzIHRoZSBvcGVyYXRpb24gd2FzIHBhdGNoeSwgYW5kIGVtcGxveWVlIG1vcmFsZSB3YXMg
bG93LiBTbXlybmlvcyByZWludHJvZHVjZWQgcHJvZml0LXNoYXJpbmcgYW5kIGVzdGFibGlzaGVk
IGEgdGhyZWUteWVhciBvcGVyYXRpb25hbCB0dXJuYXJvdW5kIHBsYW4gZm9jdXNlZCBvbiBzcGVl
ZCBhbmQgc2ltcGxpZmljYXRpb24uPC9wPjxwPkJ1dCByZW9yZ2FuaXphdGlvbiByZXN1bHRlZCBp
biBqb2IgY3V0cy4gVGhlIGNvbXBhbnksIHdoaWNoIGlzIHByaXZhdGVseSBoZWxkLCB3b3VsZCBu
b3QgcHJvdmlkZSBhbiBleGFjdCBudW1iZXIsIGJ1dCBTbXlybmlvcyBzYWlkIHRoZXkgaGFkIHRv
IHRyaW0gaW4gY2VydGFpbiBhcmVhcyB0byBiZWNvbWUgbW9yZSBzdHJlYW1saW5lZC48L3A+PHA+
QXBhcnQgZnJvbSBjb3Jwb3JhdGUgY2hhbmdlcywgU215cm5pb3Mgc2FpZCBoaXMgdGVhbSBpcyBv
cHBvcnR1bmlzdGljIGFib3V0IHBvdGVudGlhbCBhY3F1aXNpdGlvbnMgaW4gdGhlIGV0aG5pYyBm
b29kcyBzZWdtZW50IGFuZCB0aGUgaGVhbHRoIGFuZCB3ZWxsbmVzcyBjYXRlZ29yeS4gVG8gZ3Jv
dyB0aHJvdWdoIGl0cyBleGlzdGluZyBzdGFibGUgb2YgcHJvZHVjdHMsIHRoZSBjb21wYW55IG11
c3Qgb3ZlcmNvbWUgdGhlIHN0aWdtYSBtYW55IHlvdW5nZXIgY29uc3VtZXJzIG1heSBoYXZlIHRv
d2FyZCBmcm96ZW4gZm9vZHMsIHdoaWNoIHRoZXkgcGVyY2VpdmUgdG8gYmUgbW9yZSBwcm9jZXNz
ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNYW55IGNvbnN1bWVycyB0aGluayBmcm96ZW4gZm9vZCBpcyBsZXNz
IG51dHJpdGlvdXMgdGhhbiBmcmVzaCwgYnV0IHRoYXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IG5vdCB0cnVlLCYj
ODIyMTsgc2FpZCBSaWNrIFNoZWEgb2YgU2hlYSBGb29kIENvbnN1bHRhbnRzIGluIENoYW5oYXNz
ZW4sIE1pbm4uICYjODIyMDtUaGUgZm9vZHMgYXJlIGZyb3plbiBhdCB0aGUgcGVhayBvZiB0aGVp
ciBudXRyaXRpb24sIGJ1dCBjb25zdW1lcnMgZG9uJiM4MjE3O3Qgc2VlIGl0IHRoYXQgd2F5LiBU
aGV5IGp1c3Qgc2VlIGEgZnJvemVuIHByb2R1Y3QuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.