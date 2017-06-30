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Science Says: Are hot dogs healthier without added nitrites?

By Candice Choi
Associated Press

Published: June 30, 2017 - 07:39 PM | Updated: June 30, 2017 - 09:54 PM
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The ingredients and nutrition label on a package of Oscar Mayer classic uncured wieners for sale at a grocery store in New York. The label lists cultured celery juice as an ingredient. Oscar Mayer is touting its new hot dog recipe that uses nitrite derived from celery juice instead of artificial sodium nitrite, which is used to preserve the pinkish colors of processed meats and prevents botulism. Kraft Heinz, which owns Oscar Mayer, says sodium nitrite is among the artificial ingredients it has removed from the product to reflect changing consumer preferences. The change comes amid a broader trend of big food makers purging ingredients that people may feel are not natural. (AP Photo/Candice Choi)


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