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Sears sells Craftsman brand to Stanley Black & Decker for about $900 million

By Lauren Zumbach
Chicago Tribune

Published: January 5, 2017 - 07:46 PM
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A May 18, 2011 file photo shows an assortment of Craftsman wrenches at a Sears store in Bethel Park, Pa. Sears is selling its well-known Craftsman brand to Stanley Black & Decker Inc., which plans to grow the tool brand by selling its products at more stores. Shares of Hoffman Estates, Illinois-based Sears Holdings Corp shares rose 7.5 percent to $11.14 before the stock market open Thursday. (AP Photo/Gene J. Puskar)


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