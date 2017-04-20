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Selfies could someday be used for — or against — you when it comes to life insurance

By Barbara Marquand
NerdWallet

Published: April 20, 2017 - 07:14 PM
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Fidelio Desbradel and his wife, Leonor Desbradel, of the Dominican Republic, take a selfie in front of a Tulip Magnolia tree in Washington in this February 2017 file photo. A selfie reveals more than whether it a good hair day. A company has developed facial analytics technology to help estimate life expectancy by analyzing your face from a photo you upload online. Life insurance companies are interested in the product because it may help them reduce your wait for coverage and boost their sales. (AP Photo/Cliff Owen, File)


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