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Sen. Rob Portman, attending Goodyear event, says he expects bipartisan support for bill reforming federal regulatory process

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: April 20, 2017 - 05:35 PM | Updated: April 21, 2017 - 08:28 AM
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U.S. Sen. Rob Portman, R-Ohio, speaks Thursday morning at Goodyear Tire & Rubber Co. Looking on, at left, is Goodyear Chairman and CEO Richard J. Kramer. Portman received an award from the National Assocaition of Manufacturers at the event. (Photo courtesy Goodyear Tire & Rubber Co.)


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