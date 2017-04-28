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Shares rise as Goodyear’s lower first-quarter numbers beat analyst income estimates

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: April 28, 2017 - 04:17 PM
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FILE - In this Monday, Aug. 31, 2015, file photo, the Goodyear logo is seen at the Farm Progress Show in Decatur, Ill. The Goodyear Tire & Rubber Company reports financial results, Friday, April 28, 2017. (AP Photo/Seth Perlman, File)


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