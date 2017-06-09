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Shoppers fixated with discounts pose big worry for stores

By Anne D’Innocenzio
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 12:18 PM

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