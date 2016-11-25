Shoppers nationally out looking for deals on Black Friday

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IFRoZSBMYXRlc3Qgb24gQmxhY2sgRnJpZGF5IEhvbGlkYXkgc2hvcHBpbmcg
KGFsbCB0aW1lcyBFYXN0ZXJuKTo8L3A+PHA+MTA6MTUgYS5tLjwvcD48cD5EYW5hIFNhcmkgaGFz
IGZpbmlzaGVkIGFsbCBvZiBoZXIgaG9saWRheSBzaG9wcGluZyBvbmxpbmUuIEJ1dCBzaGUgYW5k
IGhlciBtb3RoZXIga2VwdCB0byB0aGVpciBkZWNhZGVzLW9sZCB0cmFkaXRpb24gb2Ygc3BlbmRp
bmcgQmxhY2sgRnJpZGF5IHRvZ2V0aGVyLjwvcD48cD5UaGV5IGFycml2ZWQgYXQgdGhlIHJlbGF0
aXZlbHkgcXVpZXQgTWFjQXJ0aHVyIENlbnRlciBtYWxsIGluIGRvd250b3duIE5vcmZvbGssIFZp
cmdpbmlhLCBzaG9ydGx5IGFmdGVyIDggYS5tLiB3aGVyZSBlYWNoIGJvdWdodCBhIGNvZmZlZSBh
bmQgc2F0IG5lYXIgYSBOb3Jkc3Ryb20uPC9wPjxwPlNhcmksIDQzLCBhIG5ldXJvcHN5Y2hvbG9n
aXN0IHdobyBsaXZlcyBpbiBOb3Jmb2xrLCBzYXlzIGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IHNvIG11Y2ggYWJv
dXQgdGhlIGNvbnN1bWVyaXNtIGFzIGl0IGlzIHRoZSBxdWFsaXR5IHRpbWUgd2l0aCBoZXIgbW90
aGVyIGR1cmluZyB0aGUgaG9saWRheSBzZWFzb24uPC9wPjxwPlNhcmkgc2FpZCBzaGUgcHJlZmVy
cyBidXlpbmcgZ2lmdHMgZnJvbSBvbmxpbmUgY2F0YWxvZ3VlcyBhbmQgYm91dGlxdWUgcmV0YWls
ZXJzIHJhdGhlciB0aGFuIGxhcmdlciBjb3Jwb3JhdGlvbnMsIHdoaWNoIHNoZSBzYXlzIHZhbHVl
IGhlciBsZXNzIGFzIGEgY3VzdG9tZXIuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48
cD4xMDowNSBhLm0uPC9wPjxwPk1hY3kmIzgyMTc7cyBDRU8gVGVycnkgTHVuZGdyZW4gdGVsbHMg
VGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgdGhhdCBzdG9yZSB0cmFmZmljIGhhcyBiZWVuIGVuY291cmFn
aW5nLiBIZSBzYXlzIHNob3BwZXIgbnVtYmVycyBoYXZlIGJlZW4gc3Ryb25nIGF0IGl0cyBmbGFn
c2hpcCBzdG9yZSBGcmlkYXkgbW9ybmluZy48L3A+PHA+THVuZGdyZW4gc2FpZCBjbG90aGluZyBz
YWxlcyBoYXZlIGJlZW4gZ29vZCwgd2l0aCBzcG9ydHN3ZWFyLCBkcmVzc2VzIGFuZCBldmVuIHNv
Y2lhbCBvY2Nhc2lvbiBmYXNoaW9ucyBkb2luZyB3ZWxsLiBCdXQgaGUmIzgyMTc7cyBob3Bpbmcg
Zm9yIHNvbWUgY29sZCB3ZWF0aGVyIHRvIGhlbHAgZnVlbCBtb3JlIHNhbGVzIG9mIHdpbnRlciBp
dGVtcy48L3A+PHA+THVuZGdyZW4gYmVsaWV2ZXMgdGhhdCB0aGUgcmlzaW5nIHN0b2NrIG1hcmtl
dCB3aWxsIGhlbHAgc2hvcHBlcnMmIzgyMTc7IG1vb2QuIEplZmYgR2VubmV0dGUsIHByZXNpZGVu
dCBvZiBNYWN5JiM4MjE3O3Mgd2hvIHdpbGwgYmVjb21lIENFTyBlYXJseSBuZXh0IHllYXIsIGJl
bGlldmVzIHRoZXJlIHdhcyBwZW50LXVwIGRlbWFuZCBhZnRlciB0aGUgY29udGVudGlvdXMgcHJl
c2lkZW50aWFsIGVsZWN0aW9uIHdhcyBvdmVyLiBIZSBzYXlzIGNvbnN1bWVycyBjYW4gbm93IGZv
Y3VzIG9uIG90aGVyIHRoaW5ncy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjk6
MTUgYS5tLjwvcD48cD5CbGFjayBGcmlkYXk/IFRyeSBHcmVlbiBGcmlkYXkgaW4gTWFzc2FjaHVz
ZXR0cy48L3A+PHA+R292LiBDaGFybGllIEJha2VyIGhhcyBkZWNsYXJlZCB0aGUgZGF5IEdyZWVu
IEZyaWRheSwgYW5kIGhpcyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBpcyBlbmNvdXJhZ2luZyBwZW9wbGUgYWNy
b3NzIHRoZSBzdGF0ZSB0byBidXkgdGhlaXIgQ2hyaXN0bWFzIHRyZWVzLCBob2xpZGF5IHBsYW50
cyBhbmQgd3JlYXRocyBhdCBsb2NhbCBmYXJtcy48L3A+PHA+QmFrZXIgc2F5cyBNYXNzYWNodXNl
dHRzJiM4MjE3OyBudXJzZXJ5IGluZHVzdHJ5IGhlbHBzIGRyaXZlIHRoZSBlY29ub215LiBIZSBz
YXlzIHJlc2lkZW50cyBjYW4gbWFrZSBhIGRpZmZlcmVuY2UgYnkgc2hvcHBpbmcgZm9yIGdhcmxh
bmQgYW5kIG90aGVyIHNlYXNvbmFsIGRlY29yYXRpb25zIGF0IGZhcm1zLCBmYXJtZXJzJiM4MjE3
OyBtYXJrZXRzLCByb2Fkc2lkZSBzdGFuZHMgYW5kIG51cnNlcmllcyBpbnN0ZWFkIG9mIGJpZyBi
b3ggc3RvcmVzLjwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBBZ3JpY3VsdHVyZSBzYXlz
IHRoZSBob2xpZGF5cyBjcmVhdGUgaHVuZHJlZHMgb2Ygc2Vhc29uYWwgam9icyBhdCB0aGUgc3Rh
dGUmIzgyMTc7cyBuZWFybHkgNDAwIENocmlzdG1hcyB0cmVlIGZhcm1zLjwvcD48cD5JdCBzYXlz
IHRoZSBzZWN0b3IgZ2VuZXJhdGVzICQxLjQgbWlsbGlvbiBlYWNoIHllYXIuPC9wPjxwPlN0YXRl
IG9mZmljaWFscyBhbHNvIGFyZSB1cmdpbmcgcGVvcGxlIHRvIGhhdmUgdGhlaXIgdXNlZCBDaHJp
c3RtYXMgdHJlZXMgY2hpcHBlZCBzbyB0aGV5IGNhbiBiZSBidXJuZWQgYXMgZnVlbCBvciB1c2Vk
IGFzIG11bGNoIG9yIGNvbXBvc3QuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD45
IGEubS48L3A+PHA+SW4gUmhvZGUgSXNsYW5kLCBvbmUgb2Ygb25seSB0aHJlZSBzdGF0ZXMgdGhh
dCBiYW4gVGhhbmtzZ2l2aW5nIERheSByZXRhaWwgc2FsZXMsIFZpY3RvcmlhIERhdmlzIGdvdCBo
ZXIgaG9saWRheSBzaG9wcGluZyBzdGFydGVkIHNob3J0bHkgYWZ0ZXIgbWlkbmlnaHQgRnJpZGF5
LiBTaGUgd2VudCBmcm9tIG9uZSBtYWxsIHRvIGFub3RoZXIgbG9va2luZyBmb3Igc2FsZXMsIGZp
bmRpbmcgZmV3IHRvIGhlciBsaWtpbmcuPC9wPjxwPlNoZSBhbmQgb3RoZXIgc2hvcHBlcnMgd2hv
IGFycml2ZWQgYWZ0ZXIgc3VucmlzZSBhdCB0aGUgR2FyZGVuIENpdHkgb3V0ZG9vciBzaG9wcGlu
ZyBtYWxsIGluIENyYW5zdG9uLCBSaG9kZSBJc2xhbmQsIHNhaWQgdGhleSB3ZXJlIGdsYWQgdGhl
aXIgc3RhdGUgJiM4MjEyOyBhbG9uZyB3aXRoIE1hc3NhY2h1c2V0dHMgYW5kIE1haW5lICYjODIx
MjsgZG9lc24mIzgyMTc7dCBsZXQgcmV0YWlsZXJzIG9wZW4gb24gVGhhbmtzZ2l2aW5nIERheS48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgbGlrZSB0aGUgaWRlYSBvZiBpdCwmIzgyMjE7IHNh
aWQgTGF1cmVuIEdseW5uLiAmIzgyMjA7SSBmZWVsIGJhZCBmb3IgdGhlIHBlb3BsZSB3aG8gaGF2
ZSB0byB3b3JrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2hlIGFuZCBoZXIgaHVzYmFuZCwgd2hvIGFyZSByZXN0
YXVyYXRldXJzLCBjYW1lIHRvIHRoZSBDcmFuc3RvbiBtYWxsIGZvciBmdW4sIHRvIHNvYWsgdXAg
dGhlIGV4cGVyaWVuY2UgYW5kIG1heWJlIGZpbmQgYSBmZXcgZGVhbHMsIGJ1dCB0aGV5IHNhaWQg
dGhleSBwbGFuIHRvIGRvIG1vc3Qgb2YgdGhlaXIgZ2lmdCBzaG9wcGluZyBvbmxpbmUgYW5kIGF0
IGxvY2FsbHkgb3duZWQgc2hvcHMgd2hlcmUgdGhleSBsaXZlIGluIEJyaXN0b2wsIFJob2RlIElz
bGFuZC48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjg6NDUgYS5tLjwvcD48cD5U
aGUgU3dpc3MgZG9uJiM4MjE3O3QgZG8gVGhhbmtzZ2l2aW5nLCBidXQgc29tZSBTd2lzcyBzdG9y
ZXMgdGhhdCBoYXZlIHN0YXJ0ZWQgb2ZmZXJpbmcgQW1lcmljYW4tc3R5bGUgJiM4MjIwO0JsYWNr
IEZyaWRheSYjODIyMTsgZGlzY291bnRzIG9ubGluZSBoYXZlIHNlZW4gdGhlaXIgc2l0ZXMgZnJl
ZXplLCBzbG93IGRvd24gb3IgY3Jhc2ggdW5kZXIgYSBzdXJnZSBpbiB0cmFmZmljLjwvcD48cD5U
aGUgbHVyZSBvZiB0aGUgc2hvcHBpbmctc3ByZWUgYmFuZHdhZ29uIGNhdXNlZCBzbmFncyBhdCBl
bGVjdHJvbmljcyBhbmQgY29tcHV0ZXIgdmVuZG9ycyBpbiBwYXJ0aWN1bGFyLjwvcD48cD5NaWNy
b3Nwb3QmIzgyMTc7cyBob21lIHBhZ2Ugc2FpZCBpdHMgb25saW5lIHNob3Agd2FzIHVuYXZhaWxh
YmxlIEZyaWRheSBkdWUgdG8gJiM4MjIwO21haW50ZW5hbmNlLCYjODIyMTsgYW5kIGEgY3VzdG9t
ZXIgc2VydmljZSByZXByZXNlbnRhdGl2ZSBzYWlkIGJ5IHBob25lIHRoZSBzaXRlIHdhcyBvdmVy
bG9hZGVkLiBJbnRlcmRpc2NvdW50JiM4MjE3O3Mgc2l0ZSBmZWF0dXJlZCBhbiAmIzgyMjA7QWNj
ZXNzIERlbmllZCYjODIyMTsgbWVzc2FnZS48L3A+PHA+RGVwYXJ0bWVudCBzdG9yZSBNYW5vciwg
d2hpY2ggc3RhcnRlZCBCbGFjayBGcmlkYXkgZGVhbHMgbGFzdCB5ZWFyLCBvcHRlZCB0byBsb29r
IG9uIHRoZSBicmlnaHQgc2lkZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1ZpY3RpbSBvZiBvdXIgc3VjY2Vzcywg
d2UmIzgyMTc7dmUgcnVuIGludG8gbGFncyBvbiBvdXIgc2l0ZSBkdWUgdG8gZXhjZXB0aW9uYWxs
eSBoaWdoIHRyYWZmaWMsJiM4MjIxOyBzcG9rZXN3b21hbiBFbGxlIFN0ZWluYnJlY2hlciBzYWlk
IGluIGFuIGVtYWlsLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+OCBhLm0uPC9w
PjxwPkxlYWggT2xzb24gc2F5cyBzaGUmIzgyMTc7cyBwbGFubmluZyB0byBzdGljayB0byBoZXIg
YW5udWFsIENocmlzdG1hcyBzaG9wcGluZyBidWRnZXQgb2YgJDMwMCB0byAkNDAwLiBIZXIgc3Rv
cCBhdCB0aGUgTWFsbCBvZiBBbWVyaWNhIEZyaWRheSBtb3JuaW5nIGZvbGxvd2VkIHNvbWUgVGhh
bmtzZ2l2aW5nIG5pZ2h0IHNob3BwaW5nIHRyaXBzIHRvIFRhcmdldCBhbmQgYSBsb2NhbCBtYWxs
LjwvcD48cD5PbHNvbiwgd2hvIGlzIGZyb20gQ2hhbmhhc3NlbiwgTWlubmVzb3RhLCBzYWlkIHNo
ZSBoYWQgZG9uZSBzb21lIG9ubGluZSBzaG9wcGluZyBidXQgcHJlZmVycmVkIG1ha2luZyBpbi1w
ZXJzb24gc3RvcHMsIHNheWluZyBzaGUgZmVsdCBiZXR0ZXIgZGVhbHMgd2VyZSB0byBiZSBoYWQg
dGhhdCB3YXkgJiM4MjEyOyBmcmVlIHNoaXBwaW5nIGZvciBvbmxpbmUgcHVyY2hhc2VzIGFzaWRl
LjwvcD48cD5TaGUgc2FpZCBzaGUgYWx3YXlzIGxpa2VzIHRvIHdhbGsgYW5kIGdvIHRvIHRoZSBt
YWxsLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+NzozMCBhLm0uPC9wPjxwPkJy
aWFuIE1vdHprbyBpcyBtYWtpbmcgaGlzIHVzdWFsIHRyaXAgdG8gdGhlIE1hbGwgb2YgQW1lcmlj
YSBpbiBNaW5uZXNvdGEgZWFybHkgRnJpZGF5IHdoaWxlIHZpc2l0aW5nIHJlbGF0aXZlcyBmb3Ig
VGhhbmtzZ2l2aW5nLjwvcD48cD5UaGUgQ2VkYXIgRmFsbHMsIElvd2EgcmVzaWRlbnQgc2F5cyBo
ZSYjODIxNztzIGRvaW5nIGFsbCBoaXMgQ2hyaXN0bWFzIHNob3BwaW5nIG9uIEJsYWNrIEZyaWRh
eSwgYnV5aW5nIGdpZnRzIGZvciBoaW1zZWxmLCBoaXMgd2lmZSBhbmQgZmFtaWx5ICYjODIyMDt1
bnRpbCBteSBjYXJkIGJsb3dzIHVwLiYjODIyMTsgSGUgc2F5cywgJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUg
Z290IHR3byB0ZWVuYWdlIGdpcmxzLiBJdCYjODIxNztzIHdoYXRldmVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
TW90emtvIHNheXMgaGUgc2NvcmVkIDcwIHBlcmNlbnQgb2ZmIGNvb2t3YXJlIGF0IFdpbGxpYW1z
LVNvbm9tYSBhbmQgd2FzIG9uIHRoZSBodW50IGZvciBhIEJsdWV0b290aCBzcGVha2VyLiBIZSBz
YWlkIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IHNob3BwaW5nIGNlbnRlciBzZWVtZWQgbGVz
cyBwYWNrZWQgdGhhbiBpbiB5ZWFycyBwYXN0LjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8
L3A+PHA+MToxNSBhLm0uPC9wPjxwPldhbC1NYXJ0IFN0b3JlcyBJbmMuLCB3aGljaCBzdGFydGVk
IGl0cyBCbGFjayBGcmlkYXkgc2FsZXMgaW4gc3RvcmVzIG9uIFRodXJzZGF5IGF0IDYgcC5tLiwg
c2F5cyBzaG9wcGVycyB3ZXJlIGVtYnJhY2luZyBkaWZmZXJlbnQgdHlwZXMgb2YgdGVjaCBwcm9k
dWN0cy48L3A+PHA+U3RldmUgQnJhdHNwaWVzLCB3aG8gaXMgY2hpZWYgbWVyY2hhbmRpc2luZyBv
ZmZpY2VyIGF0IFdhbC1NYXJ0JiM4MjE3O3MgVS5TLiBkaXZpc2lvbiwgc2F5cyBpbiBhZGRpdGlv
biB0byBwaWNraW5nIHVwIEJsYWNrIEZyaWRheSBmYXZvcml0ZXMgbGlrZSB0ZWxldmlzaW9ucyBh
bmQgdG95cywgc2hvcHBlcnMgd2VyZSBsb29raW5nIGZvciBkcm9uZXMsIHZpcnR1YWwgcmVhbGl0
eSBwcm9kdWN0cyBhbmQgaG92ZXJib2FyZHMuPC9wPjxwPlRoZSBjb21wYW55IHN0YXJ0ZWQgaXRz
IG9ubGluZSBzYWxlIGF0IDEyOjAxIGEubS4gVGh1cnNkYXkgYW5kIG5vdGVkIHRoYXQgbW9yZSB0
aGFuIDcwIHBlcmNlbnQgb2YgdHJhZmZpYyB0byBXYWxtYXJ0LmNvbSBkdXJpbmcgdGhlIFRodXJz
ZGF5IGV2ZW50IGNhbWUgZnJvbSBtb2JpbGUgZGV2aWNlcy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsm
IzgyMTI7PC9wPjxwPjEyOjAxIGEubS48L3A+PHA+U3RlcGhhbmllIFN1bGxpdmFuIHNheXMgc2hl
JiM4MjE3O3Mgc2VhcmNoaW5nIGZvciBkZWFscyB0aGlzIGhvbGlkYXkgc2Vhc29uIG9uIGl0ZW1z
IGZvciBoZXIgc29uJiM4MjE3O3MgdXBjb21pbmcgd2VkZGluZy4gU2hlIHNhaWQgc2hlIHBsYW5u
ZWQgdG8gaGl0IHRoZSBDb2x1bWJpYSBNYWxsIGluIE1pc3NvdXJpIG9uIEZyaWRheSBhZnRlciBz
b21lIHNob3BwaW5nIHRoZSBuaWdodCBiZWZvcmUuPC9wPjxwPlN1bGxpdmFuLCBoZXIgdHdvIGFk
dWx0IHNvbnMgYW5kIGZ1dHVyZSBkYXVnaHRlci1pbi1sYXcgaGFkIGRyaXZlbiBmcm9tIEtpcmtz
dmlsbGUsIE1pc3NvdXJpIHRvIENvbHVtYmlhIGZvciB0aGUgc2hvcHBpbmcgb24gVGhhbmtzZ2l2
aW5nLiBTaGUgYW5kIGhlciBlbnRvdXJhZ2UgdG90ZWQgbHVnZ2FnZSBhbmQgYnVsZ2luZyBiYWdz
IGFzIHRoZXkgaGVhZGVkIHRvIHRoZWlyIHRydWNrLCBkcml2ZW4gYnkgb25lIG9mIGhlciBzb25z
LCB3YWl0aW5nIGluIGZyb250IG9mIEtvaGwmIzgyMTc7cy48L3A+PHA+VGhlIDQ5LXllYXItb2xk
IHNhaWQgc2hlIHNhdmVkICQ1ODAgYW5kIHNwZW50IGEgbGl0dGxlIHVuZGVyICQyMDAgb24gYSBm
b3VyLXBpZWNlIGx1Z2dhZ2Ugc2V0LCBzd2VhdGVycywgcGlsbG93cywgYm9vdHMgYW5kIG90aGVy
IHRoaW5ncy4gU2hlIHNhaWQgc2hlIHdhcyBidXlpbmcgZm9yIGhlcnNlbGYsIGJ1dCBkaWQgcHVy
Y2hhc2Ugb25lIHN3ZWF0ZXIgYXMgYSBnaWZ0LjwvcD48cD5TdWxsaXZhbiBzYWlkIHRoZSBmYW1p
bHkgd2FzIHRyeWluZyB0byBzdGF5IGJ1c3kgYWZ0ZXIgdGhlIGRlYXRoIG9mIGhlciBodXNiYW5k
IGluIE9jdG9iZXIuICYjODIyMDthbmQgbm90IGZvY3VzIG9uIHdoYXQgd2UgbG9zdC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4xMjowMSBhLm0uPC9wPjxwPlN0b3Jl
cyBvcGVuIHRoZWlyIGRvb3JzIEZyaWRheSBmb3Igd2hhdCBpcyBzdGlsbCBvbmUgb2YgdGhlIGJ1
c2llc3QgZGF5cyBvZiB0aGUgeWVhciwgZXZlbiBhcyB0aGUgc3RhcnQgb2YgdGhlIGhvbGlkYXkg
c2Vhc29uIGVkZ2VzIGV2ZXIgZWFybGllci48L3A+PHA+TWFueSBzdG9yZXMgYXJlIG9mZmVyaW5n
IHRoZSBzYW1lIGRlYWxzIGFzIGluIHByZXZpb3VzIHllYXJzLCBsaWtlICQxOS45OSBib290cyB0
aGF0IHJlbWFpbiBhIGJpZyBhdHRyYWN0aW9uLCBjYXNobWVyZSBzd2VhdGVycywgYW5kIHNoZWV0
cy4gRm9yIHNvbWUgc2hvcHBlcnMsIGJpZyBkaXNjb3VudHMgb24gZWxlY3Ryb25pY3MgYXJlIHRo
ZSBkcmF3LjwvcD48cD5TdG9yZXMgbGlrZSBNYWN5JiM4MjE3O3MsIFdhbG1hcnQsIFRhcmdldCBh
bmQgbW9yZSB3ZXJlIG9wZW4gVGh1cnNkYXkgZXZlbmluZyBpbiB3aGF0IHRoZXkgaG9wZSB3aWxs
IGJlIGEgbmV3IGhvbGlkYXkgdHJhZGl0aW9uLiBTZXZlcmFsIHNob3BwZXJzIHdlcmUgb3V0IGxv
b2tpbmcgZm9yIGJhcmdhaW5zIG9uIFRWcy4gT3RoZXIgaXRlbXMgdGhhdCBkcmV3IGNyb3dkcyB3
ZXJlIGNlbGxwaG9uZXMgYW5kIEhhdGNoaW1hbHMgJiM4MjEyOyBlZ2dzIHdpdGggYSBzbWFsbCwg
YW5pbWF0ZWQgYW5pbWFsIGluc2lkZSB0aGF0IGhhdGNoIHdoZW4gZ2l2ZW4gYXR0ZW50aW9uLjwv
cD48cD5CbGFjayBGcmlkYXksIHRoZSBkYXkgYWZ0ZXIgVGhhbmtzZ2l2aW5nLCB2aWVzIHdpdGgg
dGhlIFNhdHVyZGF5IGJlZm9yZSBDaHJpc3RtYXMgYXMgdGhlIGJpZ2dlc3Qgc2FsZXMgZGF5Ljwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.