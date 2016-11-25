Shoppers nationally out looking for deals on Black Friday

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IFRoZSBMYXRlc3Qgb24gQmxhY2sgRnJpZGF5IEhvbGlkYXkgc2hvcHBpbmcg
KGFsbCB0aW1lcyBFYXN0ZXJuKTo8L3A+PHA+MTI6MzAgcC5tLjwvcD48cD5UaGUgQmxhY2sgRnJp
ZGF5IG1lbnRhbGl0eSBhbmQgbWFya2V0aW5nIGFwcHJvYWNoIGhhcyBsZWFwdCBhY3Jvc3MgdGhl
IEF0bGFudGljIHRvIHNoYXBlIHRoZSBzcGVuZGluZyBoYWJpdHMgaW4gbXVjaCBvZiBCcml0YWlu
LjwvcD48cD5NYW55IGJpZyBib3ggc3RvcmVzIG9wZW5lZCBlYXJseSBGcmlkYXkgbW9ybmluZyB3
aGlsZSBvdGhlcnMgZm9jdXNlZCBvbiBjdXR0aW5nIG9ubGluZSBwcmljZXMgb3IgY29tYmluaW5n
IHRoZSB0d28uPC9wPjxwPlRoZSByZXNwb25zZSB3YXMgaW1tZWRpYXRlOiBhdCBEaXhvbnMgQ2Fy
cGhvbmUgY2hhaW4sIGNvbW1lcmNpYWwgbWFya2V0aW5nIGRpcmVjdG9yIEpvbmF0aGFuIEVhcmxl
IHNhaWQgdGhlcmUgaGFkIGJlZW4gYSA0MCBwZXJjZW50IGluY3JlYXNlIGluIG9yZGVycyBvbiBG
cmlkYXkgbW9ybmluZyBjb21wYXJlZCB0byBCbGFjayBGcmlkYXkgbGFzdCB5ZWFyLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSB0aGluayB0aGlzIEJsYWNrIEZyaWRheSB3aWxsIGJlIGJpZ2dlciBhbmQgYmV0dGVy
IHRoYW4gZXZlciBiZWZvcmUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5FYXJsZSBzYWlkIHRoZSBz
dG9yZSB3YXMgc2VsbGluZyBmaXZlIG9yZGVycyBwZXIgc2Vjb25kIGFuZCAzMCBsYXJnZSBzY3Jl
ZW4gVFZzIGVhY2ggbWludXRlLjwvcD48cD5PdGhlciBjaGFpbnMgcmVwb3J0ZWQgc2ltaWxhciBi
dWxsaXNoIHJlcG9ydHMgb24gc2FsZXMuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIx
Mjs8L3A+PHA+MTE6NDUgYS5tLjwvcD48cD5NYXR0IFdlbHRlcnMsIDMwLCBzbnVjayBvdXRzaWRl
IGEgS2Fuc2FzIENpdHkgVG95cyBSIFVzIHN0b3JlIHRvIHN0YXNoIGEgY291cGxlIGJhZ3MgaW4g
aGlzIGZhbWlseSYjODIxNztzIHZlaGljbGUgYXMgaGlzIHdpZmUgYW5kIHRocmVlIGNoaWxkcmVu
IHdhbGtlZCBhcm91bmQgaW5zaWRlIHRoZSBzdG9yZS48L3A+PHA+VGhlIHRveSBzdG9yZSB3YXMg
dGhlIGZpcnN0IHN0b3AgZm9yIFdlbHRlcnMsIGhpcyB3aWZlIGFuZCB0aGVpciB0aHJlZSBjaGls
ZHJlbiwgYWdlcyAyLCA1IGFuZCA3LCBhZnRlciB0aGUgY291cGxlIGRlY2lkZWQgdG8gc2tpcCB0
aGUgaGVjdGljIFRoYW5rc2dpdmluZyBuaWdodCBydXNoLiBIZSBzYWlkIHRoZXkgcGxhbm5lZCB0
byBzaG9wIGZvciB0aGUgY2hpbGRyZW4gdW50aWwgbWlkLWFmdGVybm9vbi48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1RoZXkgbG92ZSB0aGUgU2hvcGtpbnMgdGhpbmdzLCAmIzgyMjA7V2VsdGVycyBzYWlkLiAmIzgy
MjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB1bmRlcnN0YW5kIGl0LCBidXQgdGhleSBsb3ZlIGl0LiBBbmQgdHJv
bGxzLiBUaGV5IGxvdmUgdGhlIG1vdmllIHNvIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgZXhjaXRlZCBhYm91dCB0
aGF0IHN0dWZmLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2VsdGVycyBzYWlkIGhlIHdhcyBzY2FsaW5nIGJhY2sg
YSBsaXR0bGUgb24gaGlzIENocmlzdG1hcyBzcGVuZGluZyB0aGlzIHllYXIsIG1haW5seSBiZWNh
dXNlIGhlIG5lZWRzIHRvIHNhdmUgZm9yIGEgbmV3IHZlaGljbGUuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgy
MTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+MTAgIGEubS48L3A+PHA+RGVicmEgVWRlLCBhIDYxLXll
YXItb2xkIEthbnNhcyBDaXR5IHRlYWNoZXIsIHZpc2l0ZWQgYSBUb3lzIFIgVXMgbG9va2luZyBm
b3IgYSAyMC1pbmNoIGdpcmwmIzgyMTc7cyBiaWtlIHdpdGggaGFuZCBicmFrZXMuIFNoZSBzdGFy
dGVkIHNob3BwaW5nIGF0IDcgYS5tLiBhbmQgd2FzIGhlYWRpbmcgaW50byBoZXIgdGhpcmQgc3Rv
cmUgYnkgOTozMC48L3A+PHA+U2hvcHBpbmcgd2FzIG11Y2ggZWFzaWVyIHRoaXMgeWVhciBiZWNh
dXNlIHNoZSB3YWl0ZWQgdW50aWwgdGhlIGRheSBhZnRlciBUaGFua3NnaXZpbmcgdG8gZ2V0IHN0
YXJ0ZWQsIFVkZSAoeW91LWRlZSkgc2FpZC4gU2hlIGFja25vd2xlZGdlcyBnb2luZyBvdXQgb24g
VGhhbmtzZ2l2aW5nIG5pZ2h0IGEgZmV3IHRpbWVzIGluIHRoZSBwYXN0IHdoZW4gc2hlIHdhcyBs
b29raW5nIGZvciBUVnMgb3Igc2ltaWxhciBiaWctdGlja2V0IGl0ZW1zLCBidXQgc2hlJiM4MjE3
O3Mgbm90IGEgZmFuIG9mIHRoZSBlYXJseSBzdGFydC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mg
dGFrZW4gdGhlIHRyYWRpdGlvbiBhd2F5IGZyb20gdGhlIGhvbGlkYXlzLCYjODIyMTsgc2hlIHNh
aWQuICYjODIyMDtCdXQgbW9uZXkmIzgyMTc7cyB0aWdodCBhbmQgYSBnb29kIGRlYWwgaXMgYSBn
b29kIGRlYWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5VZGUgc2FpZCBzaGUgcGxhbnMgdG8gc3BlbmQgYWJvdXQg
JDUwMCBvbiBDaHJpc3RtYXMgZ2lmdHMgdGhpcyB5ZWFyLCB3aGljaCBpcyBvbiBwYXIgd2l0aCBw
YXN0IHllYXJzLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjEwOjQw
IGEubS48L3A+PHA+TWljaGVsbGUgU21pdGgsIGEgYmFsbG9vbiBhcnRpc3QgaW4gRGVudmVyLCBl
bWVyZ2VkIGhhcHB5IGZyb20gYSBzb3V0aCBEZW52ZXIgV2FsLU1hcnQgZWFybHkgRnJpZGF5LiBI
ZXIgY2FydCB3YXMgbG9hZGVkICYjODIxMjsgYSBzZXdpbmcgbWFjaGluZSBmb3IgaGVyIG1vbSwg
YSBzbWFsbCBUViBmb3IgdGhlIGZhbWlseS4gU2hlJiM4MjE3O2QgZ290dGVuIGV2ZXJ5dGhpbmcg
c2hlIHdhbnRlZCBmb3IgdGhlIGRheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdHJpZWQgdG8gY29tZSBoZXJl
IGxhc3QgbmlnaHQsIFRoYW5rc2dpdmluZyBuaWdodCwgYW5kIGl0IHdhcyB0b28gYnVzeSwmIzgy
MjE7IFNtaXRoIHNhaWQgaW4gdGhlIGVhcmx5IG1vcm5pbmcgY29sZC4gJiM4MjIwO1NvIEkgY2Ft
ZSBiYWNrIGF0IHNpeCB0b2RheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNtaXRoIHNheXMgc2hlJiM4MjE3O3Mg
Y3V0dGluZyBkb3duIG9uIHNwZW5kaW5nIHRoaXMgeWVhciwgYW5kIHdhbnRzIGdpZnRzIHRoYXQg
bGFzdCBmb3IgaGVyIHNpeCBraWRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0b2xkIHRoZSBhZHVsdHMgaW4g
bXkgZmFtaWx5IEkgd2FzbiYjODIxNzt0IGJ1eWluZyBmb3IgdGhlbS4gSSBkaWRuJiM4MjE3O3Qg
d2FudCB0byBnZXQgaW52b2x2ZWQgaW4gdGhlIGdyZWF0IGdpZnQgY2FyZCBleGNoYW5nZSwmIzgy
MjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7QXMgZm9yIHRoZSBraWRzLCBJJiM4MjE3O20gbG9va2luZyBm
b3IgZWxlY3Ryb25pYyBnYW1lcyB0aGF0IHdpbGwgbGFzdC4gSSB0cnkgbm90IHRvIGJ1eSBpbnRv
IHRoZSBvbmUtaGl0IHdvbmRlcnMgb2YgdGhlIHllYXIsIHRoZSBvbmVzIHRoYXQgdGhleSBwbGF5
IHdpdGggZm9yIG9uZSBkYXkgYW5kIHRoZW4gZHJvcC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoYXQgaW5jbHVk
ZXMgdGhpcyB5ZWFyJiM4MjE3O3MgaGl0cyBzdWNoIGFzIEhhdGNoaW1vbiB0b3lzIGFuZCBTdGFy
IFdhcnMgTGVnbyBzZXRzLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+MTA6MTUg
YS5tLjwvcD48cD5EYW5hIFNhcmkgaGFzIGZpbmlzaGVkIGFsbCBvZiBoZXIgaG9saWRheSBzaG9w
cGluZyBvbmxpbmUuIEJ1dCBzaGUgYW5kIGhlciBtb3RoZXIga2VwdCB0byB0aGVpciBkZWNhZGVz
LW9sZCB0cmFkaXRpb24gb2Ygc3BlbmRpbmcgQmxhY2sgRnJpZGF5IHRvZ2V0aGVyLjwvcD48cD5U
aGV5IGFycml2ZWQgYXQgdGhlIHJlbGF0aXZlbHkgcXVpZXQgTWFjQXJ0aHVyIENlbnRlciBtYWxs
IGluIGRvd250b3duIE5vcmZvbGssIFZpcmdpbmlhLCBzaG9ydGx5IGFmdGVyIDggYS5tLiB3aGVy
ZSBlYWNoIGJvdWdodCBhIGNvZmZlZSBhbmQgc2F0IG5lYXIgYSBOb3Jkc3Ryb20uPC9wPjxwPlNh
cmksIDQzLCBhIG5ldXJvcHN5Y2hvbG9naXN0IHdobyBsaXZlcyBpbiBOb3Jmb2xrLCBzYXlzIGl0
JiM4MjE3O3Mgbm90IHNvIG11Y2ggYWJvdXQgdGhlIGNvbnN1bWVyaXNtIGFzIGl0IGlzIHRoZSBx
dWFsaXR5IHRpbWUgd2l0aCBoZXIgbW90aGVyIGR1cmluZyB0aGUgaG9saWRheSBzZWFzb24uPC9w
PjxwPlNhcmkgc2FpZCBzaGUgcHJlZmVycyBidXlpbmcgZ2lmdHMgZnJvbSBvbmxpbmUgY2F0YWxv
Z3VlcyBhbmQgYm91dGlxdWUgcmV0YWlsZXJzIHJhdGhlciB0aGFuIGxhcmdlciBjb3Jwb3JhdGlv
bnMsIHdoaWNoIHNoZSBzYXlzIHZhbHVlIGhlciBsZXNzIGFzIGEgY3VzdG9tZXIuPC9wPjxwPiYj
ODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD4xMDowNSBhLm0uPC9wPjxwPk1hY3kmIzgyMTc7cyBD
RU8gVGVycnkgTHVuZGdyZW4gdGVsbHMgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgdGhhdCBzdG9yZSB0
cmFmZmljIGhhcyBiZWVuIGVuY291cmFnaW5nLiBIZSBzYXlzIHNob3BwZXIgbnVtYmVycyBoYXZl
IGJlZW4gc3Ryb25nIGF0IGl0cyBmbGFnc2hpcCBzdG9yZSBGcmlkYXkgbW9ybmluZy48L3A+PHA+
THVuZGdyZW4gc2FpZCBjbG90aGluZyBzYWxlcyBoYXZlIGJlZW4gZ29vZCwgd2l0aCBzcG9ydHN3
ZWFyLCBkcmVzc2VzIGFuZCBldmVuIHNvY2lhbCBvY2Nhc2lvbiBmYXNoaW9ucyBkb2luZyB3ZWxs
LiBCdXQgaGUmIzgyMTc7cyBob3BpbmcgZm9yIHNvbWUgY29sZCB3ZWF0aGVyIHRvIGhlbHAgZnVl
bCBtb3JlIHNhbGVzIG9mIHdpbnRlciBpdGVtcy48L3A+PHA+THVuZGdyZW4gYmVsaWV2ZXMgdGhh
dCB0aGUgcmlzaW5nIHN0b2NrIG1hcmtldCB3aWxsIGhlbHAgc2hvcHBlcnMmIzgyMTc7IG1vb2Qu
IEplZmYgR2VubmV0dGUsIHByZXNpZGVudCBvZiBNYWN5JiM4MjE3O3Mgd2hvIHdpbGwgYmVjb21l
IENFTyBlYXJseSBuZXh0IHllYXIsIGJlbGlldmVzIHRoZXJlIHdhcyBwZW50LXVwIGRlbWFuZCBh
ZnRlciB0aGUgY29udGVudGlvdXMgcHJlc2lkZW50aWFsIGVsZWN0aW9uIHdhcyBvdmVyLiBIZSBz
YXlzIGNvbnN1bWVycyBjYW4gbm93IGZvY3VzIG9uIG90aGVyIHRoaW5ncy48L3A+PHA+JiM4MjEy
OyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjk6MTUgYS5tLjwvcD48cD5CbGFjayBGcmlkYXk/IFRyeSBH
cmVlbiBGcmlkYXkgaW4gTWFzc2FjaHVzZXR0cy48L3A+PHA+R292LiBDaGFybGllIEJha2VyIGhh
cyBkZWNsYXJlZCB0aGUgZGF5IEdyZWVuIEZyaWRheSwgYW5kIGhpcyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBp
cyBlbmNvdXJhZ2luZyBwZW9wbGUgYWNyb3NzIHRoZSBzdGF0ZSB0byBidXkgdGhlaXIgQ2hyaXN0
bWFzIHRyZWVzLCBob2xpZGF5IHBsYW50cyBhbmQgd3JlYXRocyBhdCBsb2NhbCBmYXJtcy48L3A+
PHA+QmFrZXIgc2F5cyBNYXNzYWNodXNldHRzJiM4MjE3OyBudXJzZXJ5IGluZHVzdHJ5IGhlbHBz
IGRyaXZlIHRoZSBlY29ub215LiBIZSBzYXlzIHJlc2lkZW50cyBjYW4gbWFrZSBhIGRpZmZlcmVu
Y2UgYnkgc2hvcHBpbmcgZm9yIGdhcmxhbmQgYW5kIG90aGVyIHNlYXNvbmFsIGRlY29yYXRpb25z
IGF0IGZhcm1zLCBmYXJtZXJzJiM4MjE3OyBtYXJrZXRzLCByb2Fkc2lkZSBzdGFuZHMgYW5kIG51
cnNlcmllcyBpbnN0ZWFkIG9mIGJpZyBib3ggc3RvcmVzLjwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUgRGVwYXJ0
bWVudCBvZiBBZ3JpY3VsdHVyZSBzYXlzIHRoZSBob2xpZGF5cyBjcmVhdGUgaHVuZHJlZHMgb2Yg
c2Vhc29uYWwgam9icyBhdCB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBuZWFybHkgNDAwIENocmlzdG1hcyB0
cmVlIGZhcm1zLjwvcD48cD5JdCBzYXlzIHRoZSBzZWN0b3IgZ2VuZXJhdGVzICQxLjQgbWlsbGlv
biBlYWNoIHllYXIuPC9wPjxwPlN0YXRlIG9mZmljaWFscyBhbHNvIGFyZSB1cmdpbmcgcGVvcGxl
IHRvIGhhdmUgdGhlaXIgdXNlZCBDaHJpc3RtYXMgdHJlZXMgY2hpcHBlZCBzbyB0aGV5IGNhbiBi
ZSBidXJuZWQgYXMgZnVlbCBvciB1c2VkIGFzIG11bGNoIG9yIGNvbXBvc3QuPC9wPjxwPiYjODIx
MjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD45IGEubS48L3A+PHA+SW4gUmhvZGUgSXNsYW5kLCBvbmUg
b2Ygb25seSB0aHJlZSBzdGF0ZXMgdGhhdCBiYW4gVGhhbmtzZ2l2aW5nIERheSByZXRhaWwgc2Fs
ZXMsIFZpY3RvcmlhIERhdmlzIGdvdCBoZXIgaG9saWRheSBzaG9wcGluZyBzdGFydGVkIHNob3J0
bHkgYWZ0ZXIgbWlkbmlnaHQgRnJpZGF5LiBTaGUgd2VudCBmcm9tIG9uZSBtYWxsIHRvIGFub3Ro
ZXIgbG9va2luZyBmb3Igc2FsZXMsIGZpbmRpbmcgZmV3IHRvIGhlciBsaWtpbmcuPC9wPjxwPlNo
ZSBhbmQgb3RoZXIgc2hvcHBlcnMgd2hvIGFycml2ZWQgYWZ0ZXIgc3VucmlzZSBhdCB0aGUgR2Fy
ZGVuIENpdHkgb3V0ZG9vciBzaG9wcGluZyBtYWxsIGluIENyYW5zdG9uLCBSaG9kZSBJc2xhbmQs
IHNhaWQgdGhleSB3ZXJlIGdsYWQgdGhlaXIgc3RhdGUgJiM4MjEyOyBhbG9uZyB3aXRoIE1hc3Nh
Y2h1c2V0dHMgYW5kIE1haW5lICYjODIxMjsgZG9lc24mIzgyMTc7dCBsZXQgcmV0YWlsZXJzIG9w
ZW4gb24gVGhhbmtzZ2l2aW5nIERheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgbGlrZSB0
aGUgaWRlYSBvZiBpdCwmIzgyMjE7IHNhaWQgTGF1cmVuIEdseW5uLiAmIzgyMjA7SSBmZWVsIGJh
ZCBmb3IgdGhlIHBlb3BsZSB3aG8gaGF2ZSB0byB3b3JrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2hlIGFuZCBo
ZXIgaHVzYmFuZCwgd2hvIGFyZSByZXN0YXVyYXRldXJzLCBjYW1lIHRvIHRoZSBDcmFuc3RvbiBt
YWxsIGZvciBmdW4sIHRvIHNvYWsgdXAgdGhlIGV4cGVyaWVuY2UgYW5kIG1heWJlIGZpbmQgYSBm
ZXcgZGVhbHMsIGJ1dCB0aGV5IHNhaWQgdGhleSBwbGFuIHRvIGRvIG1vc3Qgb2YgdGhlaXIgZ2lm
dCBzaG9wcGluZyBvbmxpbmUgYW5kIGF0IGxvY2FsbHkgb3duZWQgc2hvcHMgd2hlcmUgdGhleSBs
aXZlIGluIEJyaXN0b2wsIFJob2RlIElzbGFuZC48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7
PC9wPjxwPjg6NDUgYS5tLjwvcD48cD5UaGUgU3dpc3MgZG9uJiM4MjE3O3QgZG8gVGhhbmtzZ2l2
aW5nLCBidXQgc29tZSBTd2lzcyBzdG9yZXMgdGhhdCBoYXZlIHN0YXJ0ZWQgb2ZmZXJpbmcgQW1l
cmljYW4tc3R5bGUgJiM4MjIwO0JsYWNrIEZyaWRheSYjODIyMTsgZGlzY291bnRzIG9ubGluZSBo
YXZlIHNlZW4gdGhlaXIgc2l0ZXMgZnJlZXplLCBzbG93IGRvd24gb3IgY3Jhc2ggdW5kZXIgYSBz
dXJnZSBpbiB0cmFmZmljLjwvcD48cD5UaGUgbHVyZSBvZiB0aGUgc2hvcHBpbmctc3ByZWUgYmFu
ZHdhZ29uIGNhdXNlZCBzbmFncyBhdCBlbGVjdHJvbmljcyBhbmQgY29tcHV0ZXIgdmVuZG9ycyBp
biBwYXJ0aWN1bGFyLjwvcD48cD5NaWNyb3Nwb3QmIzgyMTc7cyBob21lIHBhZ2Ugc2FpZCBpdHMg
b25saW5lIHNob3Agd2FzIHVuYXZhaWxhYmxlIEZyaWRheSBkdWUgdG8gJiM4MjIwO21haW50ZW5h
bmNlLCYjODIyMTsgYW5kIGEgY3VzdG9tZXIgc2VydmljZSByZXByZXNlbnRhdGl2ZSBzYWlkIGJ5
IHBob25lIHRoZSBzaXRlIHdhcyBvdmVybG9hZGVkLiBJbnRlcmRpc2NvdW50JiM4MjE3O3Mgc2l0
ZSBmZWF0dXJlZCBhbiAmIzgyMjA7QWNjZXNzIERlbmllZCYjODIyMTsgbWVzc2FnZS48L3A+PHA+
RGVwYXJ0bWVudCBzdG9yZSBNYW5vciwgd2hpY2ggc3RhcnRlZCBCbGFjayBGcmlkYXkgZGVhbHMg
bGFzdCB5ZWFyLCBvcHRlZCB0byBsb29rIG9uIHRoZSBicmlnaHQgc2lkZS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1ZpY3RpbSBvZiBvdXIgc3VjY2Vzcywgd2UmIzgyMTc7dmUgcnVuIGludG8gbGFncyBvbiBvdXIg
c2l0ZSBkdWUgdG8gZXhjZXB0aW9uYWxseSBoaWdoIHRyYWZmaWMsJiM4MjIxOyBzcG9rZXN3b21h
biBFbGxlIFN0ZWluYnJlY2hlciBzYWlkIGluIGFuIGVtYWlsLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEy
OyYjODIxMjs8L3A+PHA+OCBhLm0uPC9wPjxwPkxlYWggT2xzb24gc2F5cyBzaGUmIzgyMTc7cyBw
bGFubmluZyB0byBzdGljayB0byBoZXIgYW5udWFsIENocmlzdG1hcyBzaG9wcGluZyBidWRnZXQg
b2YgJDMwMCB0byAkNDAwLiBIZXIgc3RvcCBhdCB0aGUgTWFsbCBvZiBBbWVyaWNhIEZyaWRheSBt
b3JuaW5nIGZvbGxvd2VkIHNvbWUgVGhhbmtzZ2l2aW5nIG5pZ2h0IHNob3BwaW5nIHRyaXBzIHRv
IFRhcmdldCBhbmQgYSBsb2NhbCBtYWxsLjwvcD48cD5PbHNvbiwgd2hvIGlzIGZyb20gQ2hhbmhh
c3NlbiwgTWlubmVzb3RhLCBzYWlkIHNoZSBoYWQgZG9uZSBzb21lIG9ubGluZSBzaG9wcGluZyBi
dXQgcHJlZmVycmVkIG1ha2luZyBpbi1wZXJzb24gc3RvcHMsIHNheWluZyBzaGUgZmVsdCBiZXR0
ZXIgZGVhbHMgd2VyZSB0byBiZSBoYWQgdGhhdCB3YXkgJiM4MjEyOyBmcmVlIHNoaXBwaW5nIGZv
ciBvbmxpbmUgcHVyY2hhc2VzIGFzaWRlLjwvcD48cD5TaGUgc2FpZCBzaGUgYWx3YXlzIGxpa2Vz
IHRvIHdhbGsgYW5kIGdvIHRvIHRoZSBtYWxsLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8
L3A+PHA+NzozMCBhLm0uPC9wPjxwPkJyaWFuIE1vdHprbyBpcyBtYWtpbmcgaGlzIHVzdWFsIHRy
aXAgdG8gdGhlIE1hbGwgb2YgQW1lcmljYSBpbiBNaW5uZXNvdGEgZWFybHkgRnJpZGF5IHdoaWxl
IHZpc2l0aW5nIHJlbGF0aXZlcyBmb3IgVGhhbmtzZ2l2aW5nLjwvcD48cD5UaGUgQ2VkYXIgRmFs
bHMsIElvd2EgcmVzaWRlbnQgc2F5cyBoZSYjODIxNztzIGRvaW5nIGFsbCBoaXMgQ2hyaXN0bWFz
IHNob3BwaW5nIG9uIEJsYWNrIEZyaWRheSwgYnV5aW5nIGdpZnRzIGZvciBoaW1zZWxmLCBoaXMg
d2lmZSBhbmQgZmFtaWx5ICYjODIyMDt1bnRpbCBteSBjYXJkIGJsb3dzIHVwLiYjODIyMTsgSGUg
c2F5cywgJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgZ290IHR3byB0ZWVuYWdlIGdpcmxzLiBJdCYjODIxNztz
IHdoYXRldmVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TW90emtvIHNheXMgaGUgc2NvcmVkIDcwIHBlcmNlbnQg
b2ZmIGNvb2t3YXJlIGF0IFdpbGxpYW1zLVNvbm9tYSBhbmQgd2FzIG9uIHRoZSBodW50IGZvciBh
IEJsdWV0b290aCBzcGVha2VyLiBIZSBzYWlkIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IHNo
b3BwaW5nIGNlbnRlciBzZWVtZWQgbGVzcyBwYWNrZWQgdGhhbiBpbiB5ZWFycyBwYXN0LjwvcD48
cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+MToxNSBhLm0uPC9wPjxwPldhbC1NYXJ0IFN0
b3JlcyBJbmMuLCB3aGljaCBzdGFydGVkIGl0cyBCbGFjayBGcmlkYXkgc2FsZXMgaW4gc3RvcmVz
IG9uIFRodXJzZGF5IGF0IDYgcC5tLiwgc2F5cyBzaG9wcGVycyB3ZXJlIGVtYnJhY2luZyBkaWZm
ZXJlbnQgdHlwZXMgb2YgdGVjaCBwcm9kdWN0cy48L3A+PHA+U3RldmUgQnJhdHNwaWVzLCB3aG8g
aXMgY2hpZWYgbWVyY2hhbmRpc2luZyBvZmZpY2VyIGF0IFdhbC1NYXJ0JiM4MjE3O3MgVS5TLiBk
aXZpc2lvbiwgc2F5cyBpbiBhZGRpdGlvbiB0byBwaWNraW5nIHVwIEJsYWNrIEZyaWRheSBmYXZv
cml0ZXMgbGlrZSB0ZWxldmlzaW9ucyBhbmQgdG95cywgc2hvcHBlcnMgd2VyZSBsb29raW5nIGZv
ciBkcm9uZXMsIHZpcnR1YWwgcmVhbGl0eSBwcm9kdWN0cyBhbmQgaG92ZXJib2FyZHMuPC9wPjxw
PlRoZSBjb21wYW55IHN0YXJ0ZWQgaXRzIG9ubGluZSBzYWxlIGF0IDEyOjAxIGEubS4gVGh1cnNk
YXkgYW5kIG5vdGVkIHRoYXQgbW9yZSB0aGFuIDcwIHBlcmNlbnQgb2YgdHJhZmZpYyB0byBXYWxt
YXJ0LmNvbSBkdXJpbmcgdGhlIFRodXJzZGF5IGV2ZW50IGNhbWUgZnJvbSBtb2JpbGUgZGV2aWNl
cy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjEyOjAxIGEubS48L3A+PHA+U3Rl
cGhhbmllIFN1bGxpdmFuIHNheXMgc2hlJiM4MjE3O3Mgc2VhcmNoaW5nIGZvciBkZWFscyB0aGlz
IGhvbGlkYXkgc2Vhc29uIG9uIGl0ZW1zIGZvciBoZXIgc29uJiM4MjE3O3MgdXBjb21pbmcgd2Vk
ZGluZy4gU2hlIHNhaWQgc2hlIHBsYW5uZWQgdG8gaGl0IHRoZSBDb2x1bWJpYSBNYWxsIGluIE1p
c3NvdXJpIG9uIEZyaWRheSBhZnRlciBzb21lIHNob3BwaW5nIHRoZSBuaWdodCBiZWZvcmUuPC9w
PjxwPlN1bGxpdmFuLCBoZXIgdHdvIGFkdWx0IHNvbnMgYW5kIGZ1dHVyZSBkYXVnaHRlci1pbi1s
YXcgaGFkIGRyaXZlbiBmcm9tIEtpcmtzdmlsbGUsIE1pc3NvdXJpIHRvIENvbHVtYmlhIGZvciB0
aGUgc2hvcHBpbmcgb24gVGhhbmtzZ2l2aW5nLiBTaGUgYW5kIGhlciBlbnRvdXJhZ2UgdG90ZWQg
bHVnZ2FnZSBhbmQgYnVsZ2luZyBiYWdzIGFzIHRoZXkgaGVhZGVkIHRvIHRoZWlyIHRydWNrLCBk
cml2ZW4gYnkgb25lIG9mIGhlciBzb25zLCB3YWl0aW5nIGluIGZyb250IG9mIEtvaGwmIzgyMTc7
cy48L3A+PHA+VGhlIDQ5LXllYXItb2xkIHNhaWQgc2hlIHNhdmVkICQ1ODAgYW5kIHNwZW50IGEg
bGl0dGxlIHVuZGVyICQyMDAgb24gYSBmb3VyLXBpZWNlIGx1Z2dhZ2Ugc2V0LCBzd2VhdGVycywg
cGlsbG93cywgYm9vdHMgYW5kIG90aGVyIHRoaW5ncy4gU2hlIHNhaWQgc2hlIHdhcyBidXlpbmcg
Zm9yIGhlcnNlbGYsIGJ1dCBkaWQgcHVyY2hhc2Ugb25lIHN3ZWF0ZXIgYXMgYSBnaWZ0LjwvcD48
cD5TdWxsaXZhbiBzYWlkIHRoZSBmYW1pbHkgd2FzIHRyeWluZyB0byBzdGF5IGJ1c3kgYWZ0ZXIg
dGhlIGRlYXRoIG9mIGhlciBodXNiYW5kIGluIE9jdG9iZXIuICYjODIyMDthbmQgbm90IGZvY3Vz
IG9uIHdoYXQgd2UgbG9zdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48
cD4xMjowMSBhLm0uPC9wPjxwPlN0b3JlcyBvcGVuIHRoZWlyIGRvb3JzIEZyaWRheSBmb3Igd2hh
dCBpcyBzdGlsbCBvbmUgb2YgdGhlIGJ1c2llc3QgZGF5cyBvZiB0aGUgeWVhciwgZXZlbiBhcyB0
aGUgc3RhcnQgb2YgdGhlIGhvbGlkYXkgc2Vhc29uIGVkZ2VzIGV2ZXIgZWFybGllci48L3A+PHA+
TWFueSBzdG9yZXMgYXJlIG9mZmVyaW5nIHRoZSBzYW1lIGRlYWxzIGFzIGluIHByZXZpb3VzIHll
YXJzLCBsaWtlICQxOS45OSBib290cyB0aGF0IHJlbWFpbiBhIGJpZyBhdHRyYWN0aW9uLCBjYXNo
bWVyZSBzd2VhdGVycywgYW5kIHNoZWV0cy4gRm9yIHNvbWUgc2hvcHBlcnMsIGJpZyBkaXNjb3Vu
dHMgb24gZWxlY3Ryb25pY3MgYXJlIHRoZSBkcmF3LjwvcD48cD5TdG9yZXMgbGlrZSBNYWN5JiM4
MjE3O3MsIFdhbG1hcnQsIFRhcmdldCBhbmQgbW9yZSB3ZXJlIG9wZW4gVGh1cnNkYXkgZXZlbmlu
ZyBpbiB3aGF0IHRoZXkgaG9wZSB3aWxsIGJlIGEgbmV3IGhvbGlkYXkgdHJhZGl0aW9uLiBTZXZl
cmFsIHNob3BwZXJzIHdlcmUgb3V0IGxvb2tpbmcgZm9yIGJhcmdhaW5zIG9uIFRWcy4gT3RoZXIg
aXRlbXMgdGhhdCBkcmV3IGNyb3dkcyB3ZXJlIGNlbGxwaG9uZXMgYW5kIEhhdGNoaW1hbHMgJiM4
MjEyOyBlZ2dzIHdpdGggYSBzbWFsbCwgYW5pbWF0ZWQgYW5pbWFsIGluc2lkZSB0aGF0IGhhdGNo
IHdoZW4gZ2l2ZW4gYXR0ZW50aW9uLjwvcD48cD5CbGFjayBGcmlkYXksIHRoZSBkYXkgYWZ0ZXIg
VGhhbmtzZ2l2aW5nLCB2aWVzIHdpdGggdGhlIFNhdHVyZGF5IGJlZm9yZSBDaHJpc3RtYXMgYXMg
dGhlIGJpZ2dlc3Qgc2FsZXMgZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7
JiM4MjEyOzwvcD48cD5BUCByZXBvcnRlcnMgSmFtZXMgQW5kZXJzb24gaW4gRGVudmVyLCBHcmVn
IEthdHogaW4gTG9uZG9uIGFuZCBCaWxsIERyYXBlciBpbiBLYW5zYXMgQ2l0eSwgTWlzc291cmks
IGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVwb3J0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.