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Signet CEO retiring; new CEO is named by Akron-headquartered jeweler

Beacon Journal staff report

Published: July 17, 2017 - 10:23 AM | Updated: July 17, 2017 - 10:24 AM

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