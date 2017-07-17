All CATEGORIES
☰ Menu

Signet CEO retiring; new CEO is named by Akron-headquartered jeweler

Beacon Journal staff report

Published: July 17, 2017 - 10:23 AM | Updated: July 17, 2017 - 10:24 AM

MORE IN BUSINESS

Tesla_Crash_43073.jpg-78889_00~1 Christophe Ena - AP
Man blames Tesla Autopilot feature for Minnesota crash - 1:40 PM

DETROIT: A Tesla driver is blaming his car’s partially self-driving Autopilot system for a crash in Minnesota over the weekend.

Judge: Govt. asked Google for too much data in gender case - 1:37 PM
Subway_Store_Makeover_04715.jpg-7607f~1
Subway looking to update stores’ not-so-fresh look
Signet CEO retiring; new CEO is named by Akron-headquartered jeweler
gym16cut_web
Two new Akron gyms offer variety of workout options
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next