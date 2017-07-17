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Signet Jewelers hires female CEO as Mark Light retires citing health reasons

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: July 17, 2017 - 10:23 AM | Updated: July 18, 2017 - 07:28 AM
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Signet Jewelers appoints Virginia Gina C. Drosos as CEO. (Signet Jewelers)


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