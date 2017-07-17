All CATEGORIES
☰ Menu

Local business

Signet Jewelers hires female CEO as Mark Light retires citing health reasons

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: July 17, 2017 - 10:23 AM | Updated: July 18, 2017 - 07:28 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Signet Jewelers appoints Virginia Gina C. Drosos as CEO. (Signet Jewelers)


MORE IN BUSINESS

signet18 (C)E.McCreight
Signet Jewelers hires female CEO as Mark Light retires citing health reasons

Signet Jewelers Ltd. picked its new chief executive officer out of its own boardroom.

Facebook_Data_Center_57957.jpg-31263_00~1
Facebook has plans to expand New Mexico data center - 2:16 PM
Earns_Johnson_Johnson_01524.jpg-6c431~4
Johnson & Johnson ups expectations - 12:57 PM
Builder_Sentiment_84155.jpg-ffa2e_00
U.S. homebuilder sentiment declines in July
webdorfman
John Dorfman: Check out the 2017 edition of the Perfect 10 Portfolio
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next