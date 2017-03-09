Signet Jewelers unveils new ombudsman, committee in wake of sexual harassment press reports

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SW4gdGhlIHdha2Ugb2YgcmVjZW50IG1lZGlhIHN0b3JpZXMgZGV0YWlsaW5nIGFsbGVnYXRp
b25zIG9mIHdpZGVzcHJlYWQgc2V4dWFsIGhhcmFzc21lbnQgaW4gdGhlIGNvbXBhbnksIFNpZ25l
dCBKZXdlbGVycyBzYWlkIGl0IHdpbGwgaW1wbGVtZW50IG5ldyBwb2xpY2llcyBhbmQgcHJhY3Rp
Y2VzLCBpbmNsdWRpbmcgY3JlYXRpbmcgYW4gb21idWRzbWFuIG9mZmljZSwgdG8gZW5zdXJlIGl0
IHByb3Blcmx5IGFkZHJlc3NlcyBhbnkgd29ya3BsYWNlIGlzc3Vlcy48L3A+PHA+VGhlIGFubm91
bmNlbWVudCBjYW1lIGFzIHBhcnQgb2YgYW4gdW51c3VhbCBzdGF0ZW1lbnQgZnJvbSB0aGUgY29t
cGFueSYjODIxNztzIG5vbi1leGVjdXRpdmUgY2hhaXJtYW4gdGhhdCBvcGVuZWQgYW4gaW52ZXN0
b3IgY29uZmVyZW5jZSBjYWxsIFRodXJzZGF5IG1vcm5pbmcuIDwvcD48cD5TaWduZXQgSmV3ZWxl
cnMsIHdoaWNoIGhhcyBpdHMgY29ycG9yYXRlIG9mZmljZXMgaW4gQWtyb24sIGhlbGQgdGhlIGNh
bGwgYWZ0ZXIgcmVsZWFzaW5nIGZvdXJ0aC1xdWFydGVyIGVhcm5pbmdzIGFuZCBmdWxsLXllYXIg
ZmluYW5jaWFsIHJlc3VsdHMgcHJpb3IgdG8gdGhlIHN0b2NrIG1hcmtldCBvcGVuaW5nLiA8L3A+
PHA+Q2hhaXJtYW4gVG9kZCBTdGl0emVyIHNhaWQgU2lnbmV0IGRvZXMgbm90IHRvbGVyYXRlIHNl
eHVhbCBoYXJhc3NtZW50IGFuZCBoYXMgdGFrZW4gc3RlcHMgZ29pbmcgYmFjayB5ZWFycyAmIzgy
MjA7dG8gZW5zdXJlIGVxdWFsIGNhcmVlciBhZHZhbmNlbWVudCYjODIyMTsgdGhhdCBpbmNsdWRl
ZCBtYW5hZ2VyIHRyYWluaW5nIHNvIHRoYXQgZW1wbG95ZWVzICYjODIyMDtyZWNvZ25pemUgYW5k
IHByZXZlbnQgd29ya3BsYWNlIGJlaGF2aW9ycyB0aGF0IGRvIG5vdCByZXNwZWN0IGFsbCB0ZWFt
IG1lbWJlcnMuJiM4MjIxOyBUaGUgY29tcGFueSBoYXMgYSBtdWNoIGJldHRlciByZWNvcmQgb2Yg
cHJvbW90aW5nIGZlbWFsZSBlbXBsb3llZXMgdGhhbiBvdGhlciByZXRhaWxlcnMgYW5kIGhhcyBu
ZWFybHkgZG91YmxlIHRoZSBwZXJjZW50YWdlIG9mIHdvbWVuIG9uIGl0cyBib2FyZCBvZiBkaXJl
Y3RvcnMgdGhhbiB0aGUgYXZlcmFnZSBTJmFtcDtQIDUwMCBmaXJtIGJvYXJkLCBoZSBzYWlkLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7V2Uga25vdyB0aGF0IG91ciBjb21taXRtZW50IHJlcXVpcmVzIGNvbnRpbnVv
dXMgcmV2aWV3IGFuZCBpbXByb3ZlbWVudCwgc28gYXMgd2UgY29udGludWUgb3VyIHF1ZXN0IHRv
IGJlIGFuIGVtcGxveWVyIG9mIGNob2ljZSwgd2UgYXJlIHRha2luZyBhIG51bWJlciBvZiBhZGRp
dGlvbmFsIHN0ZXBzIHRvIGVuc3VyZSBvdXIgcG9saWNpZXMgYW5kIHByYWN0aWNlcyBhcmUgZnVu
Y3Rpb25pbmcgYXMgaW50ZW5kZWQgYW5kIHRvIGlkZW50aWZ5IGFyZWFzIHdoZXJlIHdlIGNhbiBm
dXJ0aGVyIGltcHJvdmUsJiM4MjIxOyBTdGl0emVyIHNhaWQuPC9wPjxwPlNpZ25ldCBzYWlkIGl0
IHdpbGw6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7Rm9ybSBhIG5ldyBib2FyZCBjb21taXR0ZWUgb24g
cmVzcGVjdCBpbiB0aGUgd29ya2ZvcmNlLiBUaGUgY29tbWl0dGVlIHdpbGwgZm9jdXMgb24gcHJv
Z3JhbXMgYW5kIHBvbGljaWVzIHRvIHN1cHBvcnQgdGhlIGFkdmFuY2VtZW50IGFuZCBkZXZlbG9w
bWVudCBvZiBmZW1hbGUgZW1wbG95ZWVzLiBBbGwgZm91ciBvZiBTaWduZXQmIzgyMTc7cyBmZW1h
bGUgYm9hcmQgbWVtYmVycyB3aWxsIGJlIG9uIHRoZSBjb21taXR0ZWU6IFZpcmdpbmlhIERyb3Nv
cywgQ0VPIG9mIEFzc3VyZXggSGVhbHRoIGFuZCBwcmlvciBncm91cCBwcmVzaWRlbnQgb2YgUHJv
Y3RlciAmYW1wOyBHYW1ibGU7IE1hcmlhbm5lIE1pbGxlciBQYXJycywgZm9ybWVyIGV4ZWN1dGl2
ZSB2aWNlIHByZXNpZGVudCBhbmQgY2hpZWYgZmluYW5jaWFsIG9mZmljZXIgb2YgSW50ZXJuYXRp
b25hbCBQYXBlciBDby47IEV1Z2VuaWEgVWxhc2V3aWN6LCBmb3JtZXIgcHJlc2lkZW50IG9mIEJ1
cmJlcnJ5JiM4MjE3O3MgQW1lcmljYSBkaXZpc2lvbjsgYW5kIEhlbGVuIE1jQ2x1c2tleSwgZm9y
bWVyIENFTyBvZiB0aGUgV2FybmFjbyBHcm91cC48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtBcHBvaW50
IGFuIGluZGVwZW5kZW50IGNvbnN1bHRhbnQgdG8gcmV2aWV3IGN1cnJlbnQgYW5kIGZ1dHVyZSBj
b21wYW55IHBvbGljaWVzIGFuZCBwcmFjdGljZXMgcmVnYXJkaW5nIGVxdWFsIG9wcG9ydHVuaXR5
IGFuZCB3b3JrcGxhY2UgZXhwZWN0YXRpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0VzdGFibGlz
aCB0aGUgaW5kZXBlbmRlbnQgb21idWRzbWFuIG9mZmljZSB0byBhY3QgYXMgYW4gaW5mb3JtYWwg
dGhpcmQtcGFydHkgYXZlbnVlIHRvIHByb3ZpZGUgY29uZmlkZW50aWFsIGFkdmljZSB0byBlbXBs
b3llZXMgcmVnYXJkaW5nIHdvcmtmb3JjZSBpc3N1ZXMgYW5kIHRvIHByb3ZpZGUgb3B0aW9ucyBh
bmQgc3RyYXRlZ2llcyB0byBhc3Npc3Qgd29ya3BsYWNlIGNvbmNlcm5zLjwvcD48cD5DbGFzcy1h
Y3Rpb24gbGF3c3VpdDwvcD48cD5TaWduZXQmIzgyMTc7cyBhbm5vdW5jZW1lbnQgY2FtZSBsZXNz
IHRoYW4gdHdvIHdlZWtzIGFmdGVyIGEgV2FzaGluZ3RvbiBQb3N0IHN0b3J5LCBiYXNlZCBvbiBk
b2N1bWVudHMganVzdCByZWNlbnRseSBtYWRlIHB1YmxpYywgYWxsZWdlZCB3aWRlc3ByZWFkIHNl
eHVhbCBoYXJhc3NtZW50IGF0IHRoZSBjb21wYW55LiBUaGUgYWxsZWdhdGlvbnMgZ3JldyBvdXQg
b2YgYSBNYXJjaCAyMDA4IGdlbmRlciBkaXNjcmltaW5hdGlvbiBjYXNlIGZpbGVkIGJ5IG1vcmUg
dGhhbiBhIGRvemVuIHdvbWVuIGFnYWluc3QgU2lnbmV0JiM4MjE3O3MgU3RlcmxpbmcgSmV3ZWxl
cnMgZGl2aXNpb24uIFRoZSBhcmJpdHJhdGlvbiBjYXNlIGhhcyBzaW5jZSBldm9sdmVkIGludG8g
YSBjbGFzcy1hY3Rpb24gY2FzZSBhbGxlZ2luZyBkaXNjcmltaW5hdGlvbiBpbiBwYXkgYW5kIHBy
b21vdGlvbnMuPC9wPjxwPlNpZ25ldCBoYXMgbm90ZWQgdGhhdCB0aGUgY2xhc3MtYWN0aW9uIGxh
d3N1aXQsIHdoaWNoIG1heSBnbyB0byB0cmlhbCBsYXRlciB0aGlzIHllYXIsIGRvZXMgbm90IGlu
dm9sdmUgYW55IGNsYWltcyBmb3Igc2V4dWFsIGhhcmFzc21lbnQgb3Igc2V4dWFsIGltcHJvcHJp
ZXR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYmVsaWV2ZSB0aGUgYWxsZWdhdGlvbnMgaGF2ZSBubyBtZXJp
dCwmIzgyMjE7IFN0aXR6ZXIgdG9sZCBhbmFseXN0cy4gJiM4MjIwO1RoZSBvdXRjb21lIG9mIHRo
ZSBjYXNlIHdpbGwgYmUgZGV0ZXJtaW5lZCBieSBzdGF0aXN0aWNhbCBhbmFseXNpcywgbm90IHNh
bGFjaW91cyBjbGFpbXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TaWduZXQmIzgyMTc7cyA8YSBocmVmPSJodHRw
Oi8vd3d3LnNpZ25ldGpld2VsZXJzLmNvbS9pbnZlc3RvcnMvbmV3cy1yZWxlYXNlcy9uZXdzLXJl
bGVhc2UtZGV0YWlscy8yMDE3L1NpZ25ldC1DaGFpcm1hbi1TcGVha3MtT3V0L2RlZmF1bHQuYXNw
eCUwRCI+bmV3cyByZWxlYXNlPC9hPiBvbiB0aGUgbmV3IHBvbGljaWVzIGNhbiBiZSBmb3VuZCBv
bmxpbmUgYXQgdGhlIGNvbXBhbnkmIzgyMTc7cyBpbnZlc3RvciBwYWdlIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cuc2lnbmV0amV3ZWxlcnMuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnNpZ25ldGpl
d2VsZXJzLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPlNpZ25ldCBzaGFyZXMgd2VyZSB1cCBzdHJvbmdseSBpbiBl
YXJseSB0cmFkaW5nLiBTaGFyZXMgcm9zZSAkNC43MSwgb3IgNy42IHBlcmNlbnQsIHRvICQ2OS4y
NyBhcyBvZiAxMjoxOCBwLm0uIFNoYXJlcyBmZWxsIDI2LjQgcGVyY2VudCBzaW5jZSBKYW4uIDEg
YW5kIGFyZSBkb3duIDM1LjggcGVyY2VudCBmcm9tIGEgeWVhciBhZ28uPC9wPjxwPk91dHNvdXJj
aW5nIHBsYW48L3A+PHA+QXMgcGFydCBvZiB0aGUgYW5hbHlzdCBjb25mZXJlbmNlIGNhbGwsIHRo
ZSBjb21wYW55IHNhaWQgaXQgaXMgbG9va2luZyBhdCBvdXRzb3VyY2luZyBpdHMgY3JlZGl0IGJ1
c2luZXNzIHRoYXQgY3VzdG9tZXJzIHVzZSB0byBmaW5hbmNlIHB1cmNoYXNlcyBhdCBpdHMgdGhv
dXNhbmRzIG9mIHN0b3Jlcy48L3A+PHA+SW4gaXRzIGVhcm5pbmdzIHJlbGVhc2UsIFNpZ25ldCBK
ZXdlbGVycyBzYWlkIGl0cyBmb3VydGgtcXVhcnRlciBzYWxlcyBkcm9wcGVkIGJ5IG5lYXJseSAk
MTIzIG1pbGxpb24gZnJvbSBhIHllYXIgYWdvIHdoaWxlIG5ldCBpbmNvbWUgaW5jcmVhc2VkLjwv
cD48cD5TaWduZXQgcmVwb3J0ZWQgZWFybmluZyAkMjg3LjggbWlsbGlvbiwgb3IgJDMuOTIgcGVy
IHNoYXJlLCBmb3IgdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIGVuZGluZyBKYW4uIDI4LCB0aGUgY29tcGFu
eSBzYWlkIFRodXJzZGF5IG1vcm5pbmcuIFRoYXQgY29tcGFyZXMgdG8gbmV0IGluY29tZSBvZiAk
MjcxLjkgbWlsbGlvbiwgb3IgJDMuNDIgcGVyIHNoYXJlLCBvbiByZXZlbnVlIG9mICQyLjM5IGJp
bGxpb24gYSB5ZWFyIGFnby4gQWRqdXN0ZWQgZWFybmluZ3MgcGVyIHNoYXJlIHdlcmUgJDQuMDMu
PC9wPjxwPlNpZ25ldCBoYXMgYWJvdXQgMywwMDAgd29ya2VycyBpbiB0aGUgcmVnaW9uLCBpbmNs
dWRpbmcgaXRzIGNvcnBvcmF0ZSBvZmZpY2VzIGFuZCByZXRhaWwgc3RvcmVzLCBtYWtpbmcgaXQg
b25lIG9mIHRoZSBBa3JvbiBhcmVhJiM4MjE3O3MgbGFyZ2VzdCBlbXBsb3llcnMuIEl0cyBvcGVy
YXRpb25zIGluY2x1ZGUgS2F5LCBKYXJlZCwgWmFsZXMsIFBpZXJjaW5nIFBhZ29kYSBhbmQgb3Ro
ZXIgcmV0YWlsIGJyYW5kcy4gSXQgaGFkIDMsNjgyIHN0b3JlcyBhdCB0aGUgZW5kIG9mIGl0cyBm
aXNjYWwgeWVhciwgdXAgNTcgZnJvbSB0aGUgZW5kIG9mIGZpc2NhbCAyMDE2LjwvcD48cD5TYWxl
cyBhdCBzdG9yZXMgb3BlbiBhdCBsZWFzdCBvbmUgeWVhciBhbHNvIGRlY2xpbmVkIGJ5IDQuNSBw
ZXJjZW50LCB0aGUgY29tcGFueSBzYWlkLiBUaGUgY29tcGFueSBzYWlkIGl0IHBsYW5zIHRvIGNs
b3NlIDE2NSB0byAxNzAgcHJpbWFyaWx5IHVuZGVycGVyZm9ybWluZyBtYWxsLWJhc2VkIHN0b3Jl
cyB0aGlzIHllYXIuIFNpZ25ldCBwbGFucyB0byBvcGVuIDkwIHRvIDExNSBzdG9yZXMgdGhpcyB5
ZWFyLCBwcmltYXJpbHkgb2ZmLW1hbGwgS2F5IHN0b3Jlcy48L3A+PHA+Rm9yIHRoZSBmdWxsIDIw
MTcgZmlzY2FsIHllYXIsIFNpZ25ldCByZXBvcnRlZCBlYXJuaW5nICQ3LjA4IHBlciBzaGFyZSBv
biB0b3RhbCBzYWxlcyBvZiAkNi40IGJpbGxpb24uIFJldmVudWUgd2FzIGRvd24gJDE0MS44IG1p
bGxpb24gZnJvbSBmaXNjYWwgMjAxNi4gU2FsZXMgYXQgc3RvcmVzIG9wZW4gYXQgbGVhc3QgYSB5
ZWFyIGZlbGwgYnkgMS45IHBlcmNlbnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTaWduZXQgaGFkIGEgY2hhbGxl
bmdpbmcgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgYW5kIGZpc2NhbCB5ZWFyLCBidXQgd2UgZGVsaXZlcmVkIHRv
cC1hbmQtYm90dG9tIGxpbmVzIGZvciB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgd2l0aGluIG91ciByZXZp
c2VkIGV4cGVjdGF0aW9ucy4gVGhpcyB3YXMgZHJpdmVuIHByaW5jaXBhbGx5IGJ5IHBlcmZvcm1h
bmNlIGZyb20gc2VsZWN0IGNhdGVnb3JpZXMgYW5kIGNvbGxlY3Rpb25zIGluY2x1ZGluZyBkaWFt
b25kIGZhc2hpb24gamV3ZWxyeSwgYnJhY2VsZXRzLCBhbmQgZWFycmluZ3MsJiM4MjIxOyBNYXJr
IExpZ2h0LCBjaGllZiBleGVjdXRpdmUgb2ZmaWNlciwgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudC48L3A+
PHA+U2hhcnBlbmluZyBmb2N1czwvcD48cD5TaWduZXQgY29udGludWVzIHRvIGFkYXB0IHRvIGEg
JiM4MjIwO2NoYWxsZW5naW5nIHJldGFpbCBlbnZpcm9ubWVudCYjODIyMTsgYW5kIGlzIHNpZ25p
ZmljYW50bHkgaW5jcmVhc2luZyByZXNvdXJjZXMgdG8gdGhlIGNvbXBhbnkmIzgyMTc7cyBkaWdp
dGFsICYjODIyMDtlY29zeXN0ZW0mIzgyMjE7IHRoYXQgaW5jbHVkZXMgb25saW5lIHNhbGVzLCBM
aWdodCBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGF2ZSByZS1hbGlnbmVkIG91ciBleGVjdXRpdmUgb3JnYW5p
emF0aW9uIHN0cnVjdHVyZSB0byBzaGFycGVuIG91ciBmb2N1cyBvbiBvdXIgY3VzdG9tZXJzJiM4
MjE3OyBjaGFubmVsIHByZWZlcmVuY2VzLjwvcD48cD5UaGUgaW50ZWdyYXRpb24gb2YgWmFsZXMg
Y29udGludWVzIHRvIGdvIHdlbGwsIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBkZWxpdmVyZWQg
U2lnbmV0JiM4MjE3O3MgYW50aWNpcGF0ZWQgYW5udWFsIHN5bmVyZ2llcyB3aGljaCBwcm90ZWN0
ZWQgdXMgYWdhaW5zdCBhIGdlbmVyYWwgc2xvd2Rvd24gaW4gcmV0YWlsLCYjODIyMTsgTGlnaHQg
c2FpZC4gJiM4MjIwO091ciBzb2xpZCBmaW5hbmNpYWwgcGVyZm9ybWFuY2UgYW5kIGNhc2ggZ2Vu
ZXJhdGlvbiBjYXBhYmlsaXRpZXMgaGF2ZSBhbGxvd2VkIHVzIHRvIGludmVzdCBiYWNrIGludG8g
b3VyIGJ1c2luZXNzIHRvIHB1cnN1ZSBsb25nLXRlcm0gcHJvZml0YWJsZSBncm93dGggYW5kIHJl
dHVybiBleGNlc3MgY2FzaCB0byBzaGFyZWhvbGRlcnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KaW0gTWFja2lu
bm9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzU0NCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86am1h
Y2tpbm5vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+am1hY2tpbm5vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW08YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ppbU1hY2tp
bm5vbkFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7SmltTWFja2lubm9uQUJKJm5ic3A7
PC9hPiBvbiBUd2l0dGVyIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0ppbU1h
Y2tpbm5vbkFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vSmltTWFja2lubm9u
QUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.