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Harassment allegations

Signet Jewelers unveils new ombudsman, committee in wake of sexual harassment press reports

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: March 9, 2017 - 11:10 PM

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Signet Jewelers unveils new ombudsman, committee in wake of sexual harassment press reports

In the wake of recent media stories detailing allegations of widespread sexual harassment in the company, Signet Jewelers said it will implement new policies and practices, including creating an ombudsman office, to ensure it properly addresses any workplace issues.

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