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Signet says its newly promoted chief operations officer has resigned

By Jim Mackinnon
Beacon Journal business writer

Published: June 6, 2017 - 05:46 PM

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