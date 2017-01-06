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PUt financial safeguards in place

Signs your aging parents need help managing their finances

By Sarah Skidmore Sell
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 06:19 PM | Updated: January 6, 2017 - 06:41 PM

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It’s inevitable. As we age, our bodies and our brains change, and not always like fine wine. Cognitive skills decline as part of the normal aging process and in turn, so do some of our financial management skills.

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