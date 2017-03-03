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Silicon Valley high school makes $24 million from Snap IPO

By Kristin J. Bender
Associated Press

Published: March 3, 2017 - 07:05 PM

 
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