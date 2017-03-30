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Skilled immigrants often struggle to put degrees, credentials to use in U.S.

By Alison Bowen and Alexia Elejalde-Ruiz
Chicago Tribune

Published: March 30, 2017 - 06:50 PM
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Aleksandra Dimo, 28, is seen outside the Howard Area Community Center in Chicago's Rogers Park neighborhood. Dimo was a psychologist in Albania but came to the U.S. in 2015 knowing no English. She now works in a deli and volunteers at the community center. (Antonio Perez/Chicago Tribune/TNS)


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