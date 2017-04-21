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Small business: What’s next after going out of business?

By Joyce M. Rosenberg
Associated Press

Published: April 21, 2017 - 04:24 PM
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Reilly Starr, founder and president of Dapper Dame, a dry cleaning and laundry business, poses for a picture at Manhattan's Sutton Place, near where some of her clients live, in New York. Starr launched in early 2017 without a storefront; using an app to connect with customers and contracting with a wholesale dry cleaning company to do the work. (AP Photo/Bebeto Matthews)


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