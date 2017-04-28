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Small businesses can feel bigger effects from a PR disaster

By Joyce M. Rosenberg
Associated Press

Published: April 28, 2017 - 07:32 PM
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Ajay Kori, back center, owner of UrbanStems, in Washington, helps push a cart loaded with fresh flowers in containers, as they are prepared for delivery at the company's warehouse in Washington. PR experts say small companies can have an advantage over large businesses: They don't have layers of executives who often use precious time discussing what to do rather than taking action. They may be able to react fast in times of crisis. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)


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