All CATEGORIES
☰ Menu

Small businesses hope for fewer federal restrictions under Trump administration

By Joyce M. Rosenberg Associated Press

Published: January 18, 2017 - 07:06 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Vince Pappas, owner of Stone Steel Corporation, poses for a photo in his warehouse in Baltimore. Small businesses can expect some high-profile Obama administration regulations to be scrapped after Donald Trump takes office, with rules affecting overtime, sick leave and the environment among those likely to be scrapped. Pappas estimates he spends about 10 hours a week studying the regulations his company must comply with, and deciding how to minimize the impact. (AP Photo/Patrick Semansky)


MORE IN BUSINESS

target19cut Elise Amendola - AP
Target cuts profit, sales outlook after bumpy holiday season

NEW YORK: Target cut its fourth-quarter profit and sales outlook after sluggish holiday traffic in its stores and weak sales in key areas like electronics and food offset a surging online business.

Business news briefs — Jan. 19
80 people to lose jobs when Chapel Hill Mall Sears, auto center close on March 19
RPM International starts 2017 by buying three companies
Dominion to award $1 million in grants for environmental education, stewardship
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next