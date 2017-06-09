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Small businesses in clean energy sector still hope for best

By Joyce M. Rosenberg
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 10:38 PM
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This undated product image provided by Solaria Corp. shows a home with solar panels installed. Small business owners who install solar panels or help customers use clean energy dont seem fazed by President Donald Trumps plan to withdraw the U.S. from the Paris climate accord, saying they expect demand for their services will still keep growing. Its an economic decision people are making, although it also makes environmental sense, says Suvi Sharma, CEO of Solaria, a Fremont, Calif.-based company that designs and sells solar energy panel systems. (Ed Matney/Solaria Corp. via AP)


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