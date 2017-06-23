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Small business

Small food makers wonder about Amazon-Whole Foods impact

By Joyce M. Rosenberg
Associated Press

Published: June 23, 2017 - 07:14 PM
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A Whole Foods Market sign on the door at a store in Coral Gables, Fla. Some small and mid-sized food companies are wondering how Amazons planned purchase of Whole Foods might affect them. The unknowns include whether Amazon might change the grocery chains food offerings, which now include thousands of products from small and mid-sized businesses. A key question for many companies is whether Whole Foods would place less of an emphasis on buying locally produced and innovative foods in the future. (AP Photo/Alan Diaz)


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