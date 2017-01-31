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Food

Smucker Uncrustables demand growing; company plans to build plant in Colorado devoted to production of the sandwiches

By Katie Byard
Beacon Journal business writer

Published: January 31, 2017 - 07:06 PM | Updated: February 1, 2017 - 08:33 AM
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J. M. Smucker Company announced plans to build an additional Smucker's� Uncrustables� sandwiches manufacturing facility to be located in Longmont, Colorado, near Denver. Construction of the facility will start in spring 2017 with production expected to begin in calendar year 2019. (J.M. Sucker Company)


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