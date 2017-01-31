Smucker Uncrustables demand growing; company plans to build plant in Colorado devoted to production of the sandwiches

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2hvIGtuZXcgdGhhdCBjcnVzdGxlc3MgUEImYW1wO0ogc2FuZHdpY2hlcyBoYXZlIGJlY29t
ZSBhICQyMDAgbWlsbGlvbiBidXNpbmVzcyBmb3IgSi5NLiBTbXVja2VyIENvLiBvZiBPcnJ2aWxs
ZT88L3A+PHA+VGhlIGZvb2QgY29tcGFueSByZXZlYWxlZCBUdWVzZGF5IHRoYXQgdG8ga2VlcCB1
cCB3aXRoIGRlbWFuZCwgaXQgaXMgYnVpbGRpbmcgYSBzZWNvbmQgcGxhbnQgJiM4MjEyOyBvdXRz
aWRlIERlbnZlciAmIzgyMTI7IGRldm90ZWQgdG8gdGhlIHByb2R1Y3Rpb24gb2YgdGhlIHJvdW5k
IHRoYXctYW5kLWVhdCBzYW5kd2ljaGVzIGNhbGxlZCBVbmNydXN0YWJsZXMuIDwvcD48cD5UaGUg
TG9uZ21vbnQsIENvbC4sIHBsYW50IGluaXRpYWxseSB3aWxsIGVtcGxveSAyNTAgd29ya2VycyBh
bmQgY291bGQgZXZlbnR1YWxseSBlbXBsb3kgYXMgbWFueSBhcyA1MDAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtE
ZW1hbmQgZm9yIHRoZSBwcm9kdWN0IGhhcyBiZWVuIHF1aXRlIGRyYW1hdGljLCYjODIyMTsgd2l0
aCBjb25zdW1lcnMgZ29iYmxpbmcgdXAgdGhlIHVwIHRvIDIgbWlsbGlvbiBwcm9kdWNlZCBkYWls
eSBhdCB0aGUgZXhpc3RpbmcgVW5jcnVzdGFibGVzIHBsYW50IGluIFNjb3R0c3ZpbGxlLCBLeS4s
IHNhaWQgTWFyaWJldGggQnVybnMsIFNtdWNrZXIgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgb2YgY29ycG9yYXRl
IGNvbW11bmljYXRpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7bGwgaGF2ZSB0aGUgb3Bwb3J0
dW5pdHkgdG8gbWFrZSB1cCB0byAzIG1pbGxpb24gVW5jcnVzdGFibGVzIGEgZGF5LCYjODIyMTsg
d2l0aCB0aGUgYWRkaXRpb24gb2YgdGhlIDIwMCwwMDAtc3F1YXJlLWZvb3QgcGxhbnQsIHNoZSBz
YWlkLjwvcD48cD5TbXVja2VyIGJlZ2FuIG9mZmVyaW5nIHRoZSBmcm96ZW4gcm91bmQgc2FuZHdp
Y2hlcyBpbiB0aGUgbGF0ZSAxOTkwcywgYWZ0ZXIgYnV5aW5nIHRoZSBJbmNyZWRpYmxlIFVuY3J1
c3RhYmxlcyBicmFuZCBmcm9tIE5vcnRoIERha290YSBlbnRyZXByZW5ldXJzIERhdmlkIEdlc2tl
IGFuZCBMZW4gS3JldGNobWFuLjwvcD48cD5CeSAyMDAwLCBTbXVja2VyJiM4MjE3O3MgYW5udWFs
IHNhbGVzIG9mIFVuY3J1c3RhYmxlcyB0b3RhbGVkIGFib3V0ICQxMCBtaWxsaW9uLiBUb2RheSwg
dGhlIHByb2R1Y3QgbGluZSBpcyBhYm91dCBhICQyMDAgbWlsbGlvbiBidXNpbmVzcyBhbmQgZW5k
ZWQgZmlzY2FsIDIwMTYgd2l0aCBpdHMgMTd0aCBjb25zZWN1dGl2ZSBxdWFydGVyIG9mIGRvdWJs
ZS1kaWdpdCAgZ3Jvd3RoIGluIFUuUy4gcmV0YWlsIHNhbGVzLjwvcD48cD5CdXJucyBzYWlkIFNt
dWNrZXIgY2hvc2UgdGhlIERlbnZlciBhcmVhIGZvciB0aGUgcGxhbnQgYmVjYXVzZSBvZiBpdHMg
cHJveGltaXR5IHRvIFdlc3Rlcm4gVS5TLiBtYXJrZXRzIGFuZCBzdXBwbGllcnMgb2Ygc29tZSBp
bmdyZWRpZW50cyB0aGF0IGdvIGludG8gVW5jcnVzdGFibGVzLjwvcD48cD5Db25zdHJ1Y3Rpb24g
b2YgdGhlIGZpcnN0IHBoYXNlIG9mIHRoZSBmYWNpbGl0eSAoMjAwLDAwMCBzcXVhcmUgZmVldCkg
d2lsbCBzdGFydCBpbiBzcHJpbmcgMjAxNy4gUHJvZHVjdGlvbiBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiZWdp
biBpbiBjYWxlbmRhciB5ZWFyIDIwMTksIFNtdWNrZXIgc2FpZC4gQSB0b3RhbCBvZiAyNTAgZW1w
bG95ZWVzIHdvdWxkIHdvcmsgaW4gdGhlIGZpcnN0IHBoYXNlLiBDb25zdHJ1Y3Rpb24gaXMgY29u
dGluZ2VudCBvbiB0aGUgYXBwcm92YWwgb2YgaW5jZW50aXZlcyBhbmQgZmluYWxpemluZyB0aGUg
cHVyY2hhc2Ugb2YgdGhlIHByb3BlcnR5IHdoZXJlIHRoZSBwbGFudCB3aWxsIGJlIGJ1aWx0LCBT
bXVja2VyIHNhaWQuPC9wPjxwPkEgcG9zc2libGUgc2Vjb25kIHBoYXNlIHdvdWxkIGFsc28gdG90
YWwgYWJvdXQgMjAwLDAwMCBzcXVhcmUgZmVldCBhbmQgZW1wbG95IGFub3RoZXIgMjUwIHdvcmtl
cnMuIFRoZXJlIHdhcyBubyB0aW1ldGFibGUgYXZhaWxhYmxlIFR1ZXNkYXkgZm9yIGNvbnN0cnVj
dGlvbiBvZiBwaGFzZSB0d287IGl0cyBjb25zdHJ1Y3Rpb24gaXMgY29udGluZ2VudCBvbiBVbmNy
dXN0YWJsZSBkZW1hbmQuPC9wPjxwPlRoZSBmaXJzdCBwaGFzZSBpcyBleHBlY3RlZCB0byBjb3N0
IHVwIHRvICQyMDAgbWlsbGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBTbXVja2VyJiM4MjE3O3MgVW5j
cnVzdGFibGVzIGJyYW5kIGlzIG9uZSBvZiBvdXIgZmFzdGVzdC1ncm93aW5nIGJyYW5kcywgYXMg
Y29uc3VtZXJzIHNlZWsgbnV0cml0aW91cyBzbmFja3MgYW5kIG1lYWwgc29sdXRpb25zIGZvciB0
aGUgd2hvbGUgZmFtaWx5LCYjODIyMTsgc2FpZCBTbXVja2VyIFByZXNpZGVudCBhbmQgQ0VPIE1h
cmsgU211Y2tlciBpbiBhIG5ld3MgcmVsZWFzZS48L3A+PHA+SGUgbm90ZWQgdGhlIG5ldyBmYWNp
bGl0eSB3aWxsIGJlIFNtdWNrZXImIzgyMTc7cyBmaXJzdCBwbGFudCBpbiBDb2xvcmFkby48L3A+
PHA+U211Y2tlciBVbmNydXN0YWJsZXMgY29tZSBpbiBhIHZhcmlldHkgb2YgZmxhdm9ycy48L3A+
PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIGEgMjAxMSBMb3MgQW5nbGVzIFRpbWVzICBhcnRpY2xlLCBlbnRyZXBy
ZW5ldXJzIEdlc2tlIGFuZCBLcmV0Y2htYW4gY2FtZSB1cCB3aXRoIHRoZWlyIEluY3JlZGlibGUg
VW5jcnVzdGFibGVzIGJ1c2luZXNzIGFmdGVyIHRoZXkgd2VyZSBoYW5naW5nIG91dCB0b2dldGhl
ciBvbmUgZGF5IGFuZCB0aGVpciBraWRzIHdhbnRlZCBQQiZhbXA7SiBzYW5kd2ljaGVzIGZvbGRl
ZCBvdmVyIGFuZCB3aXRob3V0IGNydXN0cy4gVGhlIHR3byBtZW4mIzgyMTc7cyB3aXZlcyBzdWdn
ZXN0ZWQgdGhleSBtYWtlIGNydXN0bGVzcyBzYW5kd2ljaGVzLjwvcD48cD5CeSB0aGUgZW5kIG9m
IDE5OTgsIEdlc2tlJiM4MjE3O3MgYW5kIEtyZXRjaG1hbiYjODIxNztzIGVtcGxveWVlcyBpbiBG
YXJnbywgTi5ELiwgd2VyZSBtYWtpbmcgMzUsMDAwIEluY3JlZGlibGUgVW5jcnVzdGFibGVzIHNh
bmR3aWNoZXMgYSBkYXkgZm9yIHNjaG9vbGNoaWxkcmVuIGluIGVpZ2h0IHN0YXRlcywgYWNjb3Jk
aW5nIHRvIHRoZSBMb3MgQW5nbGVzIFRpbWVzLjwvcD48cD5UaGUgamVsbHkgdGhhdCBnb2VzIGlu
dG8gVW5jcnVzdGFibGVzIGlzIG1hZGUgYXQgYSBTbXVja2VyIHBsYW50IGluIE1lbXBoaXMsIFRl
bm4uPC9wPjxwPlNtdWNrZXIgZW1wbG95cyBhYm91dCAxLDIwMCBwZW9wbGUgaW4gT3JydmlsbGUs
IHdoZXJlIGluIGFkZGl0aW9uIHRvIGl0cyBjb3Jwb3JhdGUgb2ZmaWNlcyBpdCBoYXMgaXRzIEhl
cml0YWdlIGZydWl0IHNwcmVhZCBwbGFudCwgd2hlcmUgamFtcywgamVsbGllcyBhbmQgcHJlc2Vy
dmVzIGFyZSBtYWRlLjwvcD48cD5LYXRpZSBCeWFyZCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2
LTM3ODEgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtieWFyZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+a2J5
YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gWW91IGNhbiBmb2xsb3cgaGVyPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LYXRpZUJ5YXJkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7
JiM2NDtLYXRpZUJ5YXJkQUJKJm5ic3A7PC9hPiBvbiBUd2l0dGVyLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.