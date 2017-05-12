Social Security Q&A: How SSI benefit fits into the big picture

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UTogSWYgSSByZWNlaXZlIFN1cHBsZW1lbnRhbCBTZWN1cml0eSBJbmNvbWUgKFNTSSkgIGJl
bmVmaXRzLCB3aGF0IGlzIHRoZSBlZmZlY3Qgb24gbXkgcGF5bWVudCBpZiBJIHdvcms/PC9wPjxw
PkE6IEluIG1vc3QgY2FzZXMsIHlvdXIgcmV0dXJuIHRvIHdvcmsgd291bGQgcmVkdWNlIHlvdXIg
YmVuZWZpdCBhbW91bnQuIFVubGlrZSBTb2NpYWwgU2VjdXJpdHkgZGlzYWJpbGl0eSwgdGhlcmUg
aXMgbm90IGEgJiM4MjIwO3RyaWFsIHdvcmsgcGVyaW9kJiM4MjIxOyBmb3IgcGVvcGxlIHdobyBn
ZXQgU1NJIGRpc2FiaWxpdHkgYmVuZWZpdHMuIElmIHlvdXIgb25seSBpbmNvbWUgYmVzaWRlcyBT
U0kgaXMgZnJvbSB5b3VyIHdvcmssIHlvdSBjYW4gZWFybiB1cCB0byAkMSw1NTUgKGdyb3NzKSBp
biBhIG1vbnRoIGluIDIwMTcgYmVmb3JlIFNvY2lhbCBTZWN1cml0eSBzdG9wcyB5b3VyIHBheW1l
bnRzLjwvcD48cD5UaGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaGFzIHNldmVyYWwgcHVibGljYXRpb25zIGFi
b3V0IFNTSSwgaW5jbHVkaW5nIDxlbT5SZXBvcnRpbmcgWW91ciBXYWdlcyBXaGVuIFlvdSBSZWNl
aXZlIFN1cHBsZW1lbnRhbCBTZWN1cml0eSBJbmNvbWUsIDwvZW0+YXZhaWxhYmxlIGF0IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc29jaWFsc2VjdXJpdHkuZ292L3B1YnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cuc29jaWFsc2VjdXJpdHkuZ292L3B1YnM8L2E+LiBOb3RlIHRoYXQgdGhlcmUgYXJlIG90aGVy
IHdvcmsgaW5jZW50aXZlcyB0aGF0IGNhbiBoZWxwIHlvdSByZXR1cm4gdG8gd29yayB3aGVuIHlv
dSByZWNlaXZlIFNTSS4gWW91IGNhbiByZWFkIGFib3V0IHRoZW0gaW4gPGVtPldoYXQgWW91IE5l
ZWQgVG8gS25vdyBXaGVuIFlvdSBHZXQgU3VwcGxlbWVudGFsIFNlY3VyaXR5IEluY29tZTwvZW0+
LCBhbHNvIGF2YWlsYWJsZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnNvY2lhbHNlY3VyaXR5Lmdv
di9wdWJzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnNvY2lhbHNlY3VyaXR5Lmdvdi9wdWJzPC9hPi4g
Rm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIHZpc2l0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc29jaWFsc2Vj
dXJpdHkuZ292IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnNvY2lhbHNlY3VyaXR5LmdvdjwvYT4uIDwv
cD48cD5ROiBXaGF0IGlzIHN1YnN0YW50aWFsIGdhaW5mdWwgYWN0aXZpdHk/PC9wPjxwPkE6IFRo
ZSB0ZXJtIHN1YnN0YW50aWFsIGdhaW5mdWwgYWN0aXZpdHkgKFNHQSkgIGRlc2NyaWJlcyBhIGxl
dmVsIG9mIHdvcmsgYWN0aXZpdHkgYW5kIGVhcm5pbmdzLjwvcD48cD5Xb3JrIGlzICYjODIyMDtz
dWJzdGFudGlhbCYjODIyMTsgaWYgaXQgaW52b2x2ZXMgZG9pbmcgc2lnbmlmaWNhbnQgcGh5c2lj
YWwgb3IgbWVudGFsIGFjdGl2aXRpZXMgb3IgYSBjb21iaW5hdGlvbiBvZiBib3RoLiA8L3A+PHA+
SWYgeW91IGVhcm4gbW9yZSB0aGFuIGEgY2VydGFpbiBhbW91bnQgYW5kIGFyZSBkb2luZyBwcm9k
dWN0aXZlIHdvcmssIHdlIGdlbmVyYWxseSBjb25zaWRlciB0aGF0IHlvdSBhcmUgZW5nYWdpbmcg
aW4gc3Vic3RhbnRpYWwgZ2FpbmZ1bCBhY3Rpdml0eS48L3A+PHA+Rm9yIGV4YW1wbGUsIHRoZSBt
b250aGx5IFNHQSBhbW91bnQgZm9yIDIwMTcgaXMgJDEsMTcwLiBGb3Igc3RhdHV0b3JpbHkgYmxp
bmQgaW5kaXZpZHVhbHMsIHRoYXQgYW1vdW50IGlzICQxLDk1MC4gWW91IHdvdWxkIG5vdCBiZSBl
bGlnaWJsZSBmb3IgZGlzYWJpbGl0eSBiZW5lZml0cy4gWW91IGNhbiByZWFkIG1vcmUgYWJvdXQg
c3Vic3RhbnRpYWwgZ2FpbmZ1bCBhY3Rpdml0eSBhbmQgaWYgeW91ciBlYXJuaW5ncyBxdWFsaWZ5
IGFzIHN1YnN0YW50aWFsIGdhaW5mdWwgYWN0aXZpdHkgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5z
b2NpYWxzZWN1cml0eS5nb3Yvb2FjdC9jb2xhL3NnYS5odG1sIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
LnNvY2lhbHNlY3VyaXR5Lmdvdi9vYWN0L2NvbGEvc2dhLmh0bWw8L2E+PC9wPjxwPlNlbmQgcXVl
c3Rpb25zIHRvIFJvYmVydCBGZW5uLCBTb2NpYWwgU2VjdXJpdHkgQWRtaW5pc3RyYXRpb24sIFNl
Y29uZCBGbG9vciwgRmVkZXJhbCBCdWlsZGluZywgMiBTLiBNYWluIFN0LiwgQWtyb24sIE9IIDQ0
MzA4IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpSb2JlcnQuRmVubkBzc2EuZ292Ij5Sb2JlcnQu
RmVubkBzc2EuZ292PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.