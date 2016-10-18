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Social Security recipients to get tiny increase in benefits

By Stephen Ohlemacher
Associated Press

Published: October 18, 2016 - 08:39 AM

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