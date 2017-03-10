All CATEGORIES
☰ Menu

Some brides say yes to selling their wedding dress online

By Joseph Pisani
Associated Press

Published: March 10, 2017 - 06:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This Oct. 8, 2016, photo provided by Chondon Photography shows newly-married couple Heidi and Rob Cundari after their wedding, in Thunder Bay, Ontario, Canada. Heidi says she opted for a used dress to keep costs down. Selling your wedding dress used to be a social no-no, but websites such as Still White and PreownedWeddingDresses.com are filled with thousands of wedding dresses looking for a new bride. (Chondon Photography via AP)


MORE IN BUSINESS

juice11cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron juice maker Country Pure moving corporate staff downtown

A Downtown Akron office building is getting an infusion of new energy from a fruit juice company.

hatch11cut_03
Hatchbacks make a comeback as antidote to crossover craze
econ11cut_2
Fed rate hike is likely after a robust February jobs report
planthero11cut
Norton company employee’s safety innovation takes top state award after using spare parts to prevent costly spills
Business news briefs — March 11
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next