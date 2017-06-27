Some shoppers fret when companies take over favorite brands

PHA+TkVXIFlPUks6IFNvbWUgc2hvcHBlcnMgYXJlIGZyZXR0aW5nIGFib3V0IGJpZyBjb21wYW5p
ZXMgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCBsaWtlIHRha2luZyBvdmVyIHRoZWlyIGZhdm9yaXRlIGJyYW5k
cy48L3A+PHA+VGhlIGxhdGVzdDogQW1hem9uJiM4MjE3O3MgbW92ZSB0byBwdXJjaGFzZSBXaG9s
ZSBGb29kcyBoYXMgc3B1cnJlZCB3b3JyaWVzIGFib3V0IGEgZGVjbGluZSBpbiBxdWFsaXR5IGFu
ZCBldGhpY2FsIHN0YW5kYXJkcywgb3IgdGhhdCB0aGUgc3RvcmUgd2lsbCBiZWNvbWUgbGlrZSBv
dGhlciBzdXBlcm1hcmtldHMuIFdhbG1hcnQmIzgyMTc7cyBwdXJjaGFzZSBvZiBjbG90aGluZyBs
YWJlbHMgTW9kQ2xvdGggYW5kIEJvbm9ib3MgaGFzIHNvbWUgc2hvcHBlcnMgYW54aW91cyB0aGF0
IHRoZSB3b3JsZCYjODIxNztzIGxhcmdlc3QgcmV0YWlsZXIgd2lsbCBjaGVhcGVuIHRoZSBxdWFs
aXR5IG9mIHRoZSBjbG90aGVzLCBvciB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHZvd2luZyBub3QgdG8gYnV5IHRo
ZSBicmFuZCBhZ2FpbiBiZWNhdXNlIHRoZXkgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBzdXBwb3J0IFdh
bG1hcnQuPC9wPjxwPkZvciBiaWcgY29tcGFuaWVzLCB0aGUgY2hhbGxlbmdlIGlzIGFsd2F5cyBl
eHBhbmRpbmcgdGhlIHJlYWNoIG9mIGEgYmVsb3ZlZCBuaWNoZSBicmFuZCB3aXRob3V0IGFsaWVu
YXRpbmcgaXRzIGNvcmUgY3VzdG9tZXJzLiBPZiB0aGUgcmVjZW50IGRlYWxzLCB0aGF0JiM4MjE3
O3MgYSBiaWdnZXIgam9iIGZvciBXYWxtYXJ0LCBzaW5jZSBpdHMgcmVwdXRhdGlvbiBpcyBtb3Jl
IGFib3V0IGxvdyBwcmljZXMgdGhhbiB0cmVuZHkgZmFzaGlvbiAmIzgyMTI7IGFuZCBzaG9wcGVy
cyBtaWdodCBub3QgdmlldyB0aGUgd29ybGQmIzgyMTc7cyBsYXJnZXN0IHJldGFpbGVyIHZlcnkg
cG9zaXRpdmVseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0J5ZSBieWUgQm9ub2JvcywmIzgyMjE7IFQuRC4gQXJr
ZW5iZXJnIHdyb3RlIG9uIFR3aXR0ZXIuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O2xsIG1pc3MgeW91LiBZb3Ug
d2VyZSBhIGdyZWF0IGJyYW5kLiAgQnV0IGFzIFNlYXJzIGRlc3Ryb3llZCBMYW5kcyYjODIxNzsg
RW5kLCBXYWxtYXJ0IHdpbGwgZGVzdHJveSBCb25vYm9zISYjODIyMTs8L3A+PHA+QXJrZW5iZXJn
LCBvZiBBcmxpbmd0b24gSGVpZ2h0cywgSWxsLiwgaGFzIGZpdmUgcGFpcnMgb2YgQm9ub2JvcyBw
YW50cyBhbmQgbG92ZXMgdGhlIHdheSB0aGV5IGZpdC4gSGUgcGxhbm5lZCB0byBidXkgbW9yZSwg
YnV0IG5vdyBzYXlzIGhlJiM4MjE3O2xsIHNob3AgbW9yZSBhdCBOb3Jkc3Ryb20gYW5kIG90aGVy
IHNtYWxsIGJvdXRpcXVlcy4gQXJrZW5iZXJnIGJlbGlldmVzIFdhbG1hcnQgcHV0cyBjb3N0LWN1
dHRpbmcgYWhlYWQgb2Ygd29ya2Vycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0luIG15IG1pbmQsIFdhbG1hcnQm
IzgyMTc7cyBwYXJ0aWNpcGF0aW9uIG9mIHRoZSBicmFuZCB3aWxsIGNoZWFwZW4gaXQsJiM4MjIx
OyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5SZXRhaWwgaGlzdG9yeSBpcyBmdWxsIG9mIGJpZyBjb21wYW5pZXMg
dGFraW5nIG92ZXIgc21hbGxlciBsYWJlbHMsIHdpdGggbWl4ZWQgcmVzdWx0cy4gQ29zbWV0aWMg
Z2lhbnQgRXN0ZWUgTGF1ZGVyIGtlcHQgdGhlIGlycmV2ZXJlbnQgc3Bpcml0IG9mIE1BQyBDb3Nt
ZXRpY3Mgd2hlbiBpdCBib3VnaHQgdGhlIHJlbWFpbmluZyBzdGFrZSBvZiB0aGUgdXBzdGFydCBt
YWtldXAgYnJhbmQgaW4gMTk5OC4gQW5kIHdoZW4gTWFycmlvdHQgSW50ZXJuYXRpb25hbCBwdXJj
aGFzZWQgdGhlIHN3YW5rIFJpdHotQ2FybHRvbiBjaGFpbiB0aGF0IHNhbWUgeWVhciwgaXQgZm91
bmQgc3VjY2VzcyBiZWNhdXNlIGl0IHRvb2sgYSBoYW5kcy1vZmYgYXBwcm9hY2gsIHNheXMgQWxs
ZW4gQWRhbXNvbiwgZm91bmRlciBvZiB0aGUgZmlybSBCcmFuZFNpbXBsZUNvbnN1bHRpbmcuPC9w
PjxwPkJ1dCBwbGVudHkgb2YgY2FzZXMgZGlkbiYjODIxNzt0IHR1cm4gb3V0IHNvIHdlbGwsIGFz
IEFya2VuYmVyZyBub3RlZC4gU2VhcnMgSG9sZGluZ3MgQ29ycC4gcHVyY2hhc2VkIHNwb3J0eSBv
dXRkb29yIGNoYWluIExhbmRzJiM4MjE3OyBFbmQgaW4gMjAwMiwgYnV0IHNhbGVzIGRldGVyaW9y
YXRlZCBiZWZvcmUgU2VhcnMgc3B1biBpdCBiYWNrIG9mZiBpbiAyMDE0LiBDZXJlYWwgZ2lhbnQg
S2VsbG9nZyBDby4gYm91Z2h0IEthc2hpIGluIDIwMDAgYXMgaXQgc291Z2h0IHRvIGdldCBpbnRv
IHRoZSBvcmdhbmljIGZvb2QgbWFya2V0LiBCdXQgc2FsZXMgb2YgS2FzaGkgdHVtYmxlZCBhZnRl
ciBLZWxsb2dnIHN0b3BwZWQgbGV0dGluZyBLYXNoaSBydW4gaXRzIGJ1c2luZXNzIGluZGVwZW5k
ZW50bHkuPC9wPjxwPkFya2VuYmVyZyBpcyBhbHNvIHdvcnJpZWQgYWJvdXQgaGlzIGxvY2FsIE1h
cmlhbm8mIzgyMTc7cyBncm9jZXJ5IHN0b3JlIGNoYW5naW5nIGZvciB0aGUgd29yc2Ugbm93IHRo
YXQgaXRzIHBhcmVudCBjb21wYW55IGlzIG93bmVkIGJ5IEtyb2dlciBDby4sIHRoZSBuYXRpb24m
IzgyMTc7cyBzZWNvbmQtbGFyZ2VzdCBmb29kIHJldGFpbGVyLiBIZSBoYXNuJiM4MjE3O3Qgc2Vl
biBhbnkgbmVnYXRpdmUgaW1wYWN0IHNvIGZhciAmIzgyMTI7IGJ1dCBpcyB3YXRjaGZ1bC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIGlzIGEgbGV2ZWwgb2YgZGlzdHJ1c3QgYW1vbmcgYmlnIGluc3RpdHV0
aW9ucywmIzgyMjE7IHNhaWQgV2VuZHkgTGllYm1hbm4sIENFTyBvZiBjb25zdWx0aW5nIGZpcm0g
V1NMIFN0cmF0ZWdpYyBSZXRhaWwuICYjODIyMDtTbyB0aGVyZSYjODIxNztzIGEgdmVyeSBkZWxp
Y2F0ZSBiYWxhbmNlIGZvciBiaWcgY29tcGFuaWVzIHRvIGNvbnRpbnVlIHRvIHN1cHBvcnQgW3Ro
ZSBsYWJlbF0gYW5kIGxldCBpdCBncm93LCBhbmQgdGFraW5nIGNvc3RzIG91dCBvZiBpdCB0byBt
YWtlIGl0IG1vcmUgZWZmaWNpZW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Sm9hbiBXYWxzaCwgYSBXaG9sZSBG
b29kcyBjdXN0b21lciBmcm9tIFNlYXR0bGUsIGlzIGNvbmNlcm5lZCB0aGF0IEFtYXpvbiBjb3Vs
ZCBydWluIHRoZSBzaG9wcGluZyBleHBlcmllbmNlIGF0IGhlciBmYXZvcml0ZSBzdG9yZS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0kgcmVhbGx5IGxpa2UgV2hvbGUgRm9vZHMgZm9yIGl0cyBxdWFsaXR5LCBjdXN0
b21lciBzZXJ2aWNlLCBhbmQgYWxzbyBpdHMgcHJveGltaXR5IHRvIG15IGhvbWUgYW5kIHRoZSBm
YWN0IHRoZXkgaGF2ZSBhbGwgbmF0dXJhbCBpbmdyZWRpZW50cywgbm9uLUdNTyBwcm9kdWN0cywm
IzgyMjE7IFdhbHNoIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGp1c3Qgd29ycnkgdGhhdCBBbWF6b24gd2lsbCBy
ZWFsbHkgZGVncmFkZSB0aGUga2luZCBvZiBjdXN0b21lciBzZXJ2aWNlIGFuZCBxdWFsaXR5IEkm
IzgyMTc7bSBhY2N1c3RvbWVkIHRvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmVpdGhlciBBbWF6b24gbm9yIFdo
b2xlIEZvb2RzIGhhcyBzYWlkIG11Y2ggYWJvdXQgd2hhdCB0aGV5IHBsYW4uIFRoZXkgaGF2ZSBz
YWlkLCB0aG91Z2gsIHRoYXQgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCBpbnRlbmQgdG8gY2hhbmdlIFdob2xl
IEZvb2RzJiM4MjE3OyBzdGFuZGFyZHMsIHdoaWNoIGluY2x1ZGUgYSBiYW4gb24gYXJ0aWZpY2lh
bCBpbmdyZWRpZW50cy4gQW5kIFdhbG1hcnQgc2F5cyBpdCYjODIxNztzIGtlZXBpbmcgdGhlIHN0
YWJsZSBvZiBvbmxpbmUgYnJhbmRzIGl0JiM4MjE3O3MgYm91Z2h0IHVwLCBpbmNsdWRpbmcgTW9k
Q2xvdGggYW5kIEJvbm9ib3MsIGluZGVwZW5kZW50LjwvcD48cD5XaGlsZSBXYWxtYXJ0IGFuZCBC
b25vYm9zIGxpa2VseSBoYWQgbGl0dGxlIG92ZXJsYXAgaW4gY3VzdG9tZXJzLCBBbWF6b24gYW5k
IFdob2xlIEZvb2RzIGRvLiBNb3JlIHRoYW4gNjAgcGVyY2VudCBvZiBXaG9sZSBGb29kcyBzaG9w
cGVycyBhcmUgbWVtYmVycyBvZiBBbWF6b24gUHJpbWUsIGFuZCBtb3JlIHRoYW4gMjUgcGVyY2Vu
dCBvZiBXaG9sZSBGb29kcyBjdXN0b21lcnMgYWxyZWFkeSBidXkgc29tZSBncm9jZXJpZXMgb24g
QW1hem9uLCBjb25zdW1lciByZXNlYXJjaCBmaXJtIE1hZ2lkIHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.