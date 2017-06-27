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Some shoppers fret when companies take over favorite brands

By Anne D’Innocenzio
Associated Press

Published: June 27, 2017 - 07:02 PM
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Bonobos manager Stephen Lusardi arranges clothing at the brand's Guideshop, in New York's Financial District. Walmarts recent purchase of clothing labels ModCloth and Bonobos, which cater to upper-income millennials, had shoppers anxious that it will cheapen the quality of the clothes, with some customers pledging on social media never to shop there again. (AP Photo/Bebeto Matthews)


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