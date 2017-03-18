All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Some Summa doctors speak out, want to tout health system’s positives during challenging time

By Betty Lin-Fisher  and Amanda Garrett
Beacon Journal staff writers

Published: March 18, 2017 - 09:51 PM | Updated: March 20, 2017 - 10:33 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. Brian Bauman, Summa pulmonary and critical care medicine physician, in the surgical ICU at Summa Akron City Hospital Thursday. A group of physicians, including Dr. Bauman, is speaking out and supporting and the care that is provided in the ER and elsewhere Summa Health System. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN BUSINESS

akrondish22_bluedoor - Handout
Akron Dish: New steakhouse coming to Portage County; tasting dinners at Blue Door; experience Italy at Papa Joe’s

And I thought there might be a bit of a lull in food news between St. Patrick’s Day and Easter. Not a chance.

7signal22cut
Akron tech company leaving city’s downtown for Cuyahoga County; lured by $480,000 loan - 7:13 PM
Business news briefs — March 22 - 7:13 PM
FirstMerit debit card lawsuit settled - 7:13 PM
target22cut_04
Target revamps stores for those in a rush, those who ramble - 7:13 PM
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next