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Health care

Some Summa doctors speak out, want to tout health system’s positives during challenging time

By Betty Lin-Fisher  and Amanda Garrett
Beacon Journal staff writers

Published: March 18, 2017 - 09:51 PM | Updated: March 20, 2017 - 10:33 AM
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Dr. Brian Bauman, Summa pulmonary and critical care medicine physician, in the surgical ICU at Summa Akron City Hospital Thursday. A group of physicians, including Dr. Bauman, is speaking out and supporting and the care that is provided in the ER and elsewhere Summa Health System. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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