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Something completely different at McDonald’s: Fresh beef

By Joseph Pisani
Associated Press

Published: March 30, 2017 - 03:01 PM
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FILE - This Sunday, Jan. 10, 2016, photo shows the sign at the McDonald's restaurant on 42nd Street near Times Square in New York. McDonald's says it will swap frozen beef patties for fresh ones in its Quarter Pounder burgers by sometime in 2018 at most of its U.S. locations. Employees will cook up the never-frozen beef on a grill when ordered. (AP Photo/Gene J. Puskar, File)


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