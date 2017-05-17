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Spate of store closures puts a wrinkle in summer jobs for teens

By Alexia Elejalde-Ruiz
Chicago Tribune

Published: May 17, 2017 - 06:51 PM
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Vivian Grayson, 18, left, works on 19-year-old Francisca Garcia's fingernails as Kayla Johnson, 19, center, watches at Chicago Excel Academy of Southwest in Chicago's Marquette Park neighborhood. Students were getting their hair styled and fingernails done in preparation for job interviews. (Jose M. Osorio/Chicago Tribune/TNS)


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