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SPECIAL REPORT: Allegiant Air flights four times as likely to fail as other U.S. carriers

By Nathaniel Lash, William R. Levesque and Anthony Cormier
Tampa Bay Times

Published: November 6, 2016 - 09:08 PM | Updated: November 6, 2016 - 09:24 PM
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Two maintenance personnel work on the panel of a Allegiant Air MD-80 tail section at the McCarran International Airport in Las Vegas in Oct. 2016. (James Borchuck/Tampa Bay Times)

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