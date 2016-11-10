Spirit Airlines arrives at Akron-Canton Airport; CEO sees strong room for growth

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0J5bGluZS0tPjxwPkJ5IEJldHR5IExpbi1GaXNoZXI8L3A+PCEtLVBT
VFlMRT1QVFhUX0NyZWRpdExpbmUtLT48cD5CZWFjb24gSm91cm5hbCBidXNpbmVzcyB3cml0ZXI8
L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0JvZHlUeHQtLT48cD5UaGUgQWtyb24tQ2FudG9uIEFpcnBvcnQg
YW5kIGFjY29tcGFueWluZyByZWdpb25hbCB0cmF2ZWwgbWFya2V0IGFyZSBzdHJvbmcgd2l0aCBy
b29tIGZvciBncm93dGgsIHRoZSBoZWFkIG9mIFNwaXJpdCBBaXJsaW5lcyBzYWlkIG9uIFRodXJz
ZGF5LjwvcD48cD5Cb2IgRm9ybmFybyB3b3VsZCBrbm93LiBUaGUgQ0VPIG9mIFNwaXJpdCBBaXJs
aW5lcyB3YXMgYWxzbyB3aXRoIHRoZSBmb3JtZXIgQWlyVHJhbiBBaXJ3YXlzIGR1cmluZyBpdHMg
eWVhcnMgb2YgbWFzc2l2ZSBncm93dGggYXQgQWtyb24tQ2FudG9uIEFpcnBvcnQsIGluY2x1ZGlu
ZyBzZXJ2aW5nIGFzIGl0cyBDRU8uPC9wPjxwPlNwaXJpdCBBaXJsaW5lcyBsYXVuY2hlZCBpdHMg
bmV3IHNlcnZpY2UgZnJvbSBBa3Jvbi1DYW50b24gd2l0aCBpdHMgZmlyc3QgZmxpZ2h0IGFycml2
aW5nIGZyb20gRm9ydCBMYXVkZXJkYWxlIFRodXJzZGF5IG1vcm5pbmcuIDwvcD48cD5UaGUgYmln
IHllbGxvdyBwbGFuZSAmIzgyMTI7IGFib3V0IG9uZS10aGlyZCBvZiB0aGUgYWlybGluZSYjODIx
NztzIHBsYW5lcyBhcmUgeWVsbG93ICYjODIxMjsgYXJyaXZlZCB0byBhIHdlbGNvbWUgb2Ygb2Zm
aWNpYWxzIGhvbGRpbmcgc2lnbnMgb24gdGhlIHRhcm1hYyBhbmQgYSB3YXRlciBjYW5ub24gc2Fs
dXRlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyB3YXMgdGhlIGJlc3Qgc21hbGwgYWlycG9ydCBbZm9yIEFp
clRyYW5dLCYjODIyMTsgc2FpZCBGb3JuYXJvIGR1cmluZyBhbiBpbnRlcnZpZXcgYmVmb3JlIHRo
ZSBmbGlnaHQgYXJyaXZlZC48L3A+PHA+SGUgZXhwZWN0cyB0aGUgYWlycG9ydCB0byBzaW1pbGFy
bHkgYmUgc3VjY2Vzc2Z1bCBmb3IgU3Bpcml0LCB3aGVyZSBoZSBoYXMgYmVlbiBsZWFkZXIgZm9y
IDEwIG1vbnRocy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgd29ya2VkIHdpdGggYSBoYW5kIGZ1
bGwgb2YgY29tbXVuaXRpZXMgdGhhdCBzdG9vZCBvdXQuIEkmIzgyMTc7ZCBwdXQgdGhpcyBhaXJw
b3J0IGF0IHRoZSB0b3Agb2YgdGhlIGxpc3QsJiM4MjIxOyBzYWlkIEZvcm5hcm8uIFRoYXQgaW5j
bHVkZXMgYWlycG9ydCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB3aWxsaW5nIHRvIHdvcmsgd2l0aCBhaXJsaW5l
cyBhbmQgdHJhdmVsZXJzLjwvcD48cD5Gb3JuYXJvIHNhaWQgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gaXMgbGFy
Z2UgZW5vdWdoIHRvIGhhdmUgU3Bpcml0IEFpcmxpbmVzIHNlcnZlIGJvdGggQ2xldmVsYW5kIEhv
cGtpbnMgKHdoZXJlIGl0IGZsaWVzIHRvIG5pbmUgZGVzdGluYXRpb25zKSBhbmQgQWtyb24tQ2Fu
dG9uICh3aGVyZSBpdCB3aWxsIGhhdmUgZm91ciBkYWlseSBkZXBhcnR1cmVzIGFzIG9mIEZyaWRh
eSBhbmQgdHdvIG1vcmUgaW4gQXByaWwuKTwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgdGhpbmsgd2UmIzgyMTc7
bGwgaGF2ZSBnb29kIFttYXJrZXRdIHNoYXJlIGluIENsZXZlbGFuZCBhbmQgYSBoaWdoZXIgcHVs
bCBoZXJlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBvZiBBa3Jvbi1DYW50b24uICYjODIyMDtRdWl0ZSBmcmFu
a2x5LCB3ZSB0aGluayB0aGlzIG1hcmtldCBpcyBiaWcgZW5vdWdoIGZvciB1cy4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPk9uIFRodXJzZGF5LCBTcGlyaXQgYmVnYW4gZGFpbHkgc2VydmljZSB0byB0aHJlZSBkZXN0
aW5hdGlvbnM6IE9ybGFuZG8gSW50ZXJuYXRpb25hbCBBaXJwb3J0LCBUYW1wYSBhbmQgRm9ydCBM
YXVkZXJkYWxlLiAgRGFpbHkgc2VydmljZSB0byBGb3J0IE15ZXJzIHN0YXJ0cyBvbiBGcmlkYXku
PC9wPjxwPk9uIEFwcmlsIDI3LCB0aGUgYWlybGluZSB3aWxsIGJlZ2luIGRhaWx5IHNlcnZpY2Ug
dG8gTXlydGxlIEJlYWNoIChzZWFzb25hbGx5KSBhbmQgeWVhci1yb3VuZCBzZXJ2aWNlIHRvIExh
cyBWZWdhcy4gQXQgdGhhdCB0aW1lLCBUYW1wYSBhbmQgRm9ydCBNeWVycyB3aWxsIGVuZCBmb3Ig
dGhlIHNlYXNvbi48L3A+PHA+Rm9ybmFybyBzYWlkIHRoZSBhaXJsaW5lIGFjdHVhbGx5IG1vdmVk
IHVwIGl0cyBhbm5vdW5jZW1lbnQgYW5kIGRlY2lzaW9uIHRvIGJyaW5nIExhcyBWZWdhcyB0byB0
aGUgQWtyb24tQ2FudG9uIG1hcmtldCBvbmNlIGl0IGhlYXJkIHRoYXQgQWxsZWdpYW50IEFpciwg
dGhlIGFpcnBvcnQmIzgyMTc7cyBuZXdlc3QgYWlybGluZSwgd2FzIHB1bGxpbmcgaXRzIHNpeCBk
ZXN0aW5hdGlvbnMgYW5kIG1vdmluZyB0aGVtIHVwIHRvIENsZXZlbGFuZCBuZXh0IEFwcmlsLjwv
cD48cD5BZGRpdGlvbmFsbHksIHRoZSByZWR1Y3Rpb24gb2YgU291dGh3ZXN0IGZsaWdodHMgZWFy
bGllciB0aGlzIHllYXIgJiM4MjEyOyBwdWxsaW5nIGFsbCBvZiBpdHMgZmxpZ2h0cyBleGNlcHQg
dGhyZWUgZGFpbHkgdG8gQXRsYW50YSAmIzgyMTI7IGFsc28gY3JlYXRlcyBhbiBvcHBvcnR1bml0
eSBmb3IgU3Bpcml0LCBGb3JuYXJvIHNhaWQuPC9wPjxwPldoZW4gRm9ybmFybyB3YXMgYXNrZWQg
d2hhdCBoZSBzZWVzIGZvciB0aGUgQWtyb24tQ2FudG9uIG1hcmtldCBpbiB0aGUgbmV4dCBmaXZl
IHllYXJzLCBoZSBzYWlkIGhlIGNvbnRpbnVlcyB0byBzZWUga2V5IGRlc3RpbmF0aW9ucyBpbiBG
bG9yaWRhIGFuZCBwb3NzaWJseSBmbHlpbmcgdG8gdGhlIFdlc3QgQ29hc3QuPC9wPjxwPkFpcnBv
cnQgQ0VPIFJpY2sgTWNRdWVlbiBzYWlkIHRoZSBhaXJwb3J0JiM4MjE3O3MgcnVud2F5cyBhbmQg
cGxhbmUgZW5naW5lIHRlY2hub2xvZ3kgaGF2ZSBtYWRlIGl0IHBvc3NpYmxlIGZvciBBa3Jvbi1D
YW50b24gdG8gaG9zdCBwbGFuZXMgdGhhdCBjb3VsZCBnbyB0byB0aGUgV2VzdCBDb2FzdCBhbmQg
ZXZlbiBpbnRlcm5hdGlvbmFsbHkgdG8gRXVyb3BlIGFuZCBTb3V0aCBBbWVyaWNhLiBUaGUgYWly
cG9ydCYjODIxNztzIGZvY3VzIGlzIG5vdCB0cmF2ZWwgaW50ZXJuYXRpb25hbGx5IHRvIEV1cm9w
ZSwgdGhvdWdoIE1jUXVlZW4gc2FpZCBoZSBjb3VsZCBzZWUgYWlycGxhbmVzIGdvaW5nIHRvIHRo
ZSBDYXJpYmJlYW4gYW5kIE1leGljbywgaW4gYWRkaXRpb24gdG8gdGhlIFdlc3QgQ29hc3QuPC9w
PjxwPkFkdmFuY2VkIGJvb2tpbmdzIGZvciB0aGUgbmV3IFNwaXJpdCBmbGlnaHRzIGFyZSBkb2lu
ZyB3ZWxsIGFuZCB0aGUgYWlybGluZSBpcyBlbmNvdXJhZ2VkLCBzYWlkIE1hdHQgS2xlaW4sIFNw
aXJpdCBzZW5pb3IgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgYW5kIGNoaWVmIGNvbW1lcmNpYWwgb2ZmaWNlci48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgZ3JlYXQgc2VydmljZSBhbmQgZmFyZXMuIFdlJiM4MjE3
O3JlIHZlcnkgZW5jb3VyYWdlZCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkxpbmRhIEJhcm9uIG9m
IEtpcnRsYW5kIGFuZCBSYW5kYWxsIFdhbGtlciBvZiBXaWxsb3VnaGJ5IHdlcmUgd2FpdGluZyB0
byBib2FyZCB0aGUgaW5hdWd1cmFsIGZsaWdodCB0byBGb3J0IExhdWRlcmRhbGUgdG8gZ28gdG8g
YW4gYWlraWRvIG1hcnRpYWwgYXJ0cyBzZW1pbmFyLiBJdCB3YXMgdGhlaXIgZmlyc3QgdGltZSBm
bHlpbmcgU3Bpcml0LiBUaGV5IHBhaWQgYSBiYXNlIGZhcmUgb2YgJDE0OSBmb3IgdGhlIHR3byB0
aWNrZXRzIHJvdW5kIHRyaXAgYW5kIGEgdG90YWwgb2YgJDIwNiBvbmNlIHRoZXkgcGFpZCBmb3Ig
YSBjYXJyeS1vbiBiYWcuPC9wPjxwPldhbGtlciBzYWlkIGl0IHdhcyBhIGxlYXJuaW5nIGV4cGVy
aWVuY2UgdG8gZmlndXJlIG91dCB0aGUgdmFyaW91cyBwcmljaW5nIGxldmVscyBmb3IgYWRkLW9u
cyB3aXRoIHRoZSBhaXJsaW5lLiBCdXQgQmFyb24gc2FpZCB0aGV5IHdlcmUgc3RpbGwgcGxlYXNl
ZCB3aXRoIHRoZSBjaGVhcCBmbGlnaHQsIHdoaWNoIHRoZXkgZXN0aW1hdGUgc2F2ZWQgdGhlbSBh
dCBsZWFzdCAkMTAwIG92ZXIgYW5vdGhlciBhaXJsaW5lLjwvcD48cD5TcGlyaXQgaXMgY29uc2lk
ZXJlZCBhbiB1bHRyYS1sb3cgY2FycmllciBtb2RlbCwgc2ltaWxhciB0byBBbGxlZ2lhbnQuICBT
cGlyaXQmIzgyMTc7cyBsb3cgdGlja2V0IHByaWNlcyAmIzgyMTI7IHNvbWUgc3RhcnRpbmcgYXQg
bGVzcyB0aGFuICQ1MCBvbmUgd2F5ICYjODIxMjsgIG9ubHkgaW5jbHVkZSBhIHNlYXQgYW5kIG9u
ZSBwZXJzb25hbCBpdGVtIHRoYXQgY2FuIGJlIHN0b3dlZCB1bmRlcm5lYXRoIGEgc2VhdC4gT3Ro
ZXIgdGhpbmdzLCBzdWNoIGFzIGEgY2Fycnktb24gYmFnLCBjaGVja2VkIGJhZyBhbmQgc2VhdCBh
c3NpZ25tZW50cyBhcmUgZXh0cmEuIFRoZXkgYXJlIG9uIGEgZ3JhZHVhdGVkIHByaWNlIHNjYWxl
LCB3aXRoIHRoZSBjaGVhcGVzdCBwcmljZXMgYXQgdGhlIHRpbWUgb2YgYm9va2luZyBvbiA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnNwaXJpdC5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuc3Bpcml0LmNv
bTwvYT4uIFNwaXJpdCYjODIxNztzIHllbGxvdyBhaXJwbGFuZXMsIHRoZSB5b3VuZ2VzdCBmbGVl
dCBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgYWxzbyBwYWNrIGluIGFib3V0IDIwIG1vcmUgcGFzc2Vu
Z2VycyB0aGFuIG90aGVyIGFpcmxpbmVzIGFuZCBzZWF0cyBkb24mIzgyMTc7dCByZWNsaW5lLiBU
aGVyZSBpcyBubyBmaXJzdCBjbGFzcyBvciBidXNpbmVzcyBjbGFzcywgYnV0IHRoZSBhaXJsaW5l
IGhhcyBpdHMgJiM4MjIwO2JpZyBmcm9udCBzZWF0JiM4MjIxOyBhcmVhLjwvcD48cD5BbHNvIHRv
IGNlbGVicmF0ZSBpdHMgYXJyaXZhbCBhdCB0aGUgQWtyb24tQ2FudG9uIEFpcnBvcnQsIFNwaXJp
dCBhd2FyZGVkIG9uZSB0cmF2ZWxlciBmcmVlIG1vbnRobHkgZmxpZ2h0cyBmb3IgdHdvIHBlb3Bs
ZSBmb3IgZm91ciB5ZWFycy4gUnlhbiBTbWl0aCBvZiBOb3J0aCBDYW50b24sIHdobyB3b3JrcyBp
biBtYXJrZXRpbmcgYXQgTW91bnQgVW5pb24sIHdhcyB0aGUgbHVja3kgd2lubmVyLjwvcD48cD5T
bWl0aCwgMjIsIHNhaWQgaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgZW5vdWdoIHZhY2F0aW9uIHRpbWUg
dG8gdGFrZSBhIGZsaWdodCBldmVyeSBtb250aCAodGhlIGZyZWUgZmxpZ2h0IGlzIG5vdCB0cmFu
c2ZlcmFibGUpLCBidXQgc2FpZCBoZSBsb29rcyBmb3J3YXJkIHRvIGdvaW5nIHRvIHNvbWUgb2Yg
U3Bpcml0JiM4MjE3O3MgZGVzdGluYXRpb25zIHdpdGggaGlzIGdpcmxmcmllbmQuPC9wPjwhLS1Q
U1RZTEU9UFRBR19UYWdsaW5lLS0+PHA+QmV0dHkgTGluLUZpc2hlciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBh
dCAzMzAtOTk2LTM3MjQgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb20iPmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVy
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ibGluZmlzaGVyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+Jm5ic3A7JiM2NDtibGluZmlzaGVyQUJKJm5ic3A7PC9hPiBvbiBUd2l0dGVyIG9yIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JldHR5TGluRmlzaGVyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9CZXR0eUxpbkZpc2hlckFCSjwvYT4gYW5kIHNlZSBhbGwg
aGVyIHN0b3JpZXMgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9iZXR0eSIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9iZXR0eTwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.