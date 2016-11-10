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Spirit Airlines arrives at Akron-Canton Airport; CEO sees strong room for growth

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: November 10, 2016 - 12:40 PM | Updated: November 11, 2016 - 08:49 AM
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Employees and dignitaries cheer on the arrival of Spirit Airlines' inaugural flight to Akron-Canton Airport on Thursday, Nov. 10, 2016 in Green, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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