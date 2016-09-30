All CATEGORIES
☰ Menu

Akron-Canton Airport

Spirit Airlines landing at Akron-Canton Airport in November, but area is not new to airline leadership

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: September 30, 2016 - 04:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Spirit Airlines announces new daily nonstop service between the Akron-Canton Airport (CAK) and the Las Vegas International Airport (LAS) beginning April 27, 2017. Spirit Airlines will begin service at Akron-Canton on November 10, 2016, with nonstop service to four Florida destinations. Daily flights to/ and from Myrtle Beach and Las Vegas will start on April 27, 2017. (Photo courtesy Spirit Airlines)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN BUSINESS

spirit01cut_01 - Handout
Spirit Airlines landing at Akron-Canton Airport in November, but area is not new to airline leadership

Akron-Canton Airport’s newest airline arriving in November is new to the region, but the region and airport aren’t new to the head of Spirit Airlines.

mall01cut_02
Malls, stores consider new ways to protect shoppers
goodyear01
Goodyear shows off ‘Urban CrossOver’ tire for Lexus concept car at Paris Motor Show
american01cut
American hopes IT switch doesn’t snag flights this weekend
US closes probe of Jeep automatic braking; no recall sought
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next