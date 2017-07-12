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Stalking local sweet corn: Spring rains and cold challenged some farmers, but ears are on the way

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: July 12, 2017 - 09:26 PM
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Corn silk peeks out of a plant at Beddow Farms in Norton. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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