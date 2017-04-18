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Starbucks calls shifting-color drink a “Unicorn Frappuccino”

Associated Press

Published: April 18, 2017 - 01:28 PM
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This photo provided by Starbucks shows the company's Unicorn Frappuccino." Starbucks says its newest beverage not only changes colors with a stir of the straw, but flavors as well. The Seattle chain says its Unicorn Frappuccino starts as a purple drink with blue swirls that tastes sweet and fruity, before changing to pink with a tangy and tart taste with a stir of the straw. The company says the drink is available for a limited time while supplies last, from April 19 to April 23, 2017, in the United States, Canada and Mexico. (Starbucks via AP)


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