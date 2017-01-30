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Starbucks launches voice ordering via app, Amazon’s Alexa

Associated Press

Published: January 30, 2017 - 11:57 AM
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FILE - This Dec. 20, 2010, file photo, shows signage at a Starbucks store in New York. Starbucks is launching voice ordering though its iPhone app. Starting Monday, Jan. 30, 2017, anyone with a device that has an Amazon device with Alexa, like the Echo smart speaker, is able to place a Starbucks order by just using their voice. Starbucks is also launching a beta test of voice ordering through its iPhone app. The Seattle-based coffee giant says the feature is being rolled out to a limited group of 1,000 people nationwide Monday. (AP Photo/Richard Drew, File)


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