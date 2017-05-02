Stocks struggle as slowing auto sales worry Wall Street

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IFUuUy4gc3RvY2sgaW5kZXhlcyBhcmUgc2xpZ2h0bHkgaGlnaGVyIFR1ZXNk
YXkgYXMgaW5kdXN0cmlhbCBjb21wYW5pZXMgaW5jbHVkaW5nIGVuZ2luZSBtYWtlciBDdW1taW5z
IHJpc2UgYWZ0ZXIgcG9zdGluZyBzdHJvbmcgZmlyc3QtcXVhcnRlciByZXN1bHRzLiBGb3JkLCBH
ZW5lcmFsIE1vdG9ycyBhbmQgRmlhdCBDaHJ5c2xlciBhcmUgZmFsbGluZyBhZnRlciB0aGV5IHNh
aWQgdGhlaXIgc2FsZXMgc2hyYW5rIGluIEFwcmlsIGFuZCBlbmVyZ3kgY29tcGFuaWVzIGFyZSBk
b3duIGFmdGVyIG9pbCBmZWxsIHRvIGl0cyBsb3dlc3QgcHJpY2UgaW4gYWxtb3N0IHNpeCBtb250
aHMuPC9wPjxwPktFRVBJTkcgU0NPUkU6IFRoZSBTdGFuZGFyZCAmYW1wOyBQb29yJiM4MjE3O3Mg
NTAwIGluZGV4IGRpcHBlZCAxIHBvaW50IHRvIDIsMzg3IGFzIG9mIDI6NTAgcC5tLiBFYXN0ZXJu
IHRpbWUuIFRoZSBEb3cgSm9uZXMgaW5kdXN0cmlhbCBhdmVyYWdlIGFkZGVkIDggcG9pbnRzIHRv
IDIwLDkyMS4gVGhlIE5hc2RhcSBjb21wb3NpdGUgbG9zdCA1IHBvaW50cywgb3IgMC4xIHBlcmNl
bnQsIHRvIDYsMDg2IGFmdGVyIGl0IHNldCBhIHJlY29yZCBoaWdoIE1vbmRheS48L3A+PHA+V2hp
bGUgc3Ryb25nIGVhcm5pbmdzIHJlcG9ydHMgZnJvbSBjb21wYW5pZXMgY29udGludWVkIHRvIHJv
bGwgaW4sIHRoZXJlIHdlcmUgaGludHMgaW52ZXN0b3JzIHdlcmUgY29uY2VybmVkIHRoZSB3ZWFr
IGF1dG8gc2FsZXMgYXJlIGEgd2FybmluZyBzaWduIGFib3V0IHRoZSBVLlMuIGVjb25vbXkuIFRo
b3NlIHNhbWUgd29ycmllcyBodXJ0IHN0b2NrcyBhIG1vbnRoIGFnbywgd2hlbiBhdXRvbWFrZXJz
IHJlcG9ydGVkIHRoZWlyIE1hcmNoIHNhbGVzLiBUaGUgUnVzc2VsbCAyMDAwIGluZGV4IG9mIHNt
YWxsLWNvbXBhbnkgc3RvY2tzIHNhbmsgMTAgcG9pbnRzLCBvciAwLjcgcGVyY2VudCwgdG8gMSwz
OTcuPC9wPjxwPkVBUk5JTkdTIFBPV0VSOiBJbmR1c3RyaWFsIGNvbXBhbmllcyBtYWRlIHNvbWUg
b2YgdGhlIGJpZ2dlc3QgZ2FpbnMuIEN1bW1pbnMgcmVwb3J0ZWQgYSBmYXIgYmlnZ2VyIHByb2Zp
dCBhbmQgYmV0dGVyIHNhbGVzIHRoYW4gYW5hbHlzdHMgZXhwZWN0ZWQsIGFuZCBpdHMgc3RvY2sg
Y2xpbWJlZCAkOC42Mywgb3IgNS43IHBlcmNlbnQsIHRvICQxNTkuOTYuIFRoZSBjb21wYW55IHNh
aWQgZGVtYW5kIGZyb20gY29uc3RydWN0aW9uIGFuZCBtaW5pbmcgc2FsZXMgZ3JldyBjb21wYXJl
ZCB3aXRoIHRoZSBzYW1lIHBlcmlvZCBhIHllYXIgYWdvLCBidXQgaXQgc2FpZCB0cnVjayBwcm9k
dWN0aW9uIGluIE5vcnRoIEFtZXJpY2EgZmVsbC48L3A+PHA+QWlybGluZXMgaW5jbHVkaW5nIERl
bHRhLCBVbml0ZWQgYW5kIEFtZXJpY2FuIGFsbCByb3NlLjwvcD48cD5TVE9QIFNJR05TOiBDYXIg
bWFrZXJzIHJlcG9ydGVkIHNoYXJwIGRlY2xpbmVzIGluIHNhbGVzLCBhIHN0cm9uZyBzaWduIHRo
YXQgZGVtYW5kIGZvciBjYXJzLCB0cnVja3MgYW5kIFNVVnMgaXMgc3RhcnRpbmcgdG8gc2xvdy4g
Rm9yZCYjODIxNztzIHNhbGVzIHdlcmUgZG93biA3IHBlcmNlbnQgaW4gQXByaWwgYXMgY2FyIHNh
bGVzIHBsdW5nZWQgYW5kIEdNJiM4MjE3O3Mgc2FsZXMgc2xpZCA2IHBlcmNlbnQgYXMgaXQgc29s
ZCBmZXdlciBwaWNrdXAgdHJ1Y2tzLiBWZWhpY2xlIHNhbGVzIGhhdmUgc2V0IHJlY29yZHMgdGhl
IGxhc3QgZmV3IHllYXJzIGFuZCBhbmFseXN0cyBhcmUgd29ycmllZCB0aGUgc3RyZWFrIGlzIGVu
ZGluZyBhbmQgY2FyIGNvbXBhbmllcyBhcmUgcmVseWluZyB0b28gbXVjaCBvbiBkaXNjb3VudHMg
YW5kIGluY2VudGl2ZXMgdG8ga2VlcCB0aGVpciBzYWxlcyBudW1iZXJzIGhpZ2g8L3A+PHA+Rm9y
ZCBsb3N0IDUxIGNlbnRzLCBvciA0LjUgcGVyY2VudCwgdG8gJDEwLjkxIGFuZCBHTSBnYXZlIHVw
ICQxLjAxLCBvciAzIHBlcmNlbnQsIHRvICQzMy4xOSB3aGlsZSBGaWF0IENocnlzbGVyIHNraWRk
ZWQgNTEgY2VudHMsIG9yIDQuNCBwZXJjZW50LCB0byAkMTAuOTEuIENhciBzdXBwbGllcnMgYW5k
IHJlbnRhbCBjb21wYW5pZXMgbGlrZSBBdXRvTmF0aW9uIGFuZCBCb3JnV2FybmVyIHNsaXBwZWQg
YXMgd2VsbC48L3A+PHA+U29tZSBpbnZlc3RvcnMgc2VlIGNhciBzYWxlcyBhcyBhbiBpbXBvcnRh
bnQgaW5kaWNhdG9yIG9mIGhvdyBtdWNoIGNvbnN1bWVycyBhcmUgd2lsbGluZyB0byBzcGVuZCBv
dmVyYWxsLjwvcD48cD5HT09EIEdSQURFOiBDb25zdW1lciByZXZpZXdzIHdlYnNpdGUgQW5naWUm
IzgyMTc7cyBMaXN0IHNvYXJlZCBhZnRlciBpdCBhZ3JlZWQgdG8gYmUgYm91Z2h0IGJ5IG1lZGlh
IGNvbXBhbnkgSUFDL0ludGVyQWN0aXZlQ29ycC4gSUFDL0ludGVyQWN0aXZlIHdhbnRzIHRvIGNv
bWJpbmUgQW5naWUmIzgyMTc7cyBMaXN0IHdpdGggaXRzIEhvbWVBZHZpc29yLmNvbSBidXNpbmVz
cywgd2hpY2ggb2ZmZXJzIHJlc291cmNlcyBmb3IgaG9tZSByZXBhaXIgYW5kIGltcHJvdmVtZW50
IHByb2plY3RzLiBUaGUgY29tcGFueSB3aWxsIGJlIGNhbGxlZCBBTkdJIEhvbWVzZXJ2aWNlcy48
L3A+PHA+SUFDL0ludGVyQWN0aXZlIG9mZmVyZWQgdG8gYnV5IEFuZ2llJiM4MjE3O3MgTGlzdCBp
biAyMDE1IGZvciAkOC43NSBhIHNoYXJlLCB3aGljaCBBbmdpZSYjODIxNztzIExpc3Qgc2FpZCB3
YXMgdG9vIGxvdy4gT24gVHVlc2RheSBpdHMgc3RvY2sganVtcGVkICQzLjcxLCBvciA2MyBwZXJj
ZW50LCB0byAkOS42MCBhbmQgSUFDL0ludGVyQWN0aXZlIHJvc2UgJDEyLjAxLCBvciAxNC4zIHBl
cmNlbnQsIHRvICQ5Ni4yMC48L3A+PHA+RU5FUkdZOiBFbmVyZ3kgY29tcGFuaWVzIGZlbGwgYXMg
b2lsIHByaWNlcyBzbHVtcGVkIGxhdGUgaW4gdGhlIGFmdGVybm9vbi4gQmVuY2htYXJrIFUuUy4g
Y3J1ZGUgbG9zdCAkMS4xOCwgb3IgMi40IHBlcmNlbnQsIHRvICQ0Ny42NiBhIGJhcnJlbCBpbiBO
ZXcgWW9yay4gVGhhdCYjODIxNztzIGl0cyBsb3dlc3QgcHJpY2Ugc2luY2UgbWlkLU5vdmVtYmVy
LiBCcmVudCBjcnVkZSwgdXNlZCB0byBwcmljZSBpbnRlcm5hdGlvbmFsIG9pbHMsIHNoZWQgJDEu
MDYsIG9yIDIuMSBwZXJjZW50LCB0byAkNTAuNDYgYSBiYXJyZWwgaW4gTG9uZG9uLjwvcD48cD5N
T1ZFUlM6IEhlYWx0aCBjYXJlIHN0b2NrcyBzaG9vayBvZmYgYW4gZWFybHkgbG9zcy4gTWVyY2sg
Y2xpbWJlZCBhZnRlciBpdCByZXBvcnRlZCBzdHJvbmcgc2FsZXMgb2YgbmV3ZXIgbWVkaWNhdGlv
bnMgaW5jbHVkaW5nIGl0cyBjYW5jZXIgZHJ1ZyBLZXl0cnVkYSBhbmQgaGVwYXRpdGlzIEMgZHJ1
ZyBaZXBhdGllciwgYW5kIGl0cyBzdG9jayBnYWluZWQgNDIgY2VudHMgdG8gJDYyLjgwLiBIb3Nw
aXRhbCBjaGFpbiBUZW5ldCBIZWFsdGhjYXJlIGp1bXBlZCAkMy4yOSwgb3IgMjEuNCBwZXJjZW50
LCB0byAkMTguNjQgYWZ0ZXIgaXQgYWdyZWVkIHRvIHNlbGwgdGhyZWUgaG9zcGl0YWxzIHRvIEhD
QSBIb2xkaW5ncyBmb3IgJDcyNSBtaWxsaW9uIGFuZCBzYWlkIGl0IHdpbGwgcmVqb2luIGluc3Vy
ZXIgSHVtYW5hJiM4MjE3O3MgbmV0d29yay48L3A+PHA+Q29uc3VtZXIgcHJvZHVjdHMgY29tcGFu
aWVzIHNsaXBwZWQuIERydWdzdG9yZSBvcGVyYXRvciBhbmQgcGhhcm1hY3kgYmVuZWZpdHMgbWFu
YWdlciBDVlMgSGVhbHRoIGxvc3QgJDIuNDgsIG9yIDMgcGVyY2VudCwgdG8gJDc5LjQ4IGFuZCBh
Z3JpY3VsdHVyYWwgY29tcGFueSBBcmNoZXItRGFuaWVscy1NaWRsYW5kIHNoZWQgJDQuMDIsIG9y
IDguOCBwZXJjZW50LCB0byAkNDEuNzEgYWZ0ZXIgdGhlaXIgcmVzcGVjdGl2ZSBlYXJuaW5ncyBy
ZXBvcnRzLjwvcD48cD5OTyBNTyYjODIxNzsgTU9MSU5BUzogSGVhbHRoIGluc3VyZXIgTW9saW5h
IEhlYWx0aGNhcmUgZmlyZWQgQ0VPIE1hcmlvIE1vbGluYSBhbmQgY2hpZWYgZmluYW5jaWFsIG9m
ZmljZXIgSm9obiBNb2xpbmEsIGNpdGluZyB0aGUgY29tcGFueSYjODIxNztzIHBvb3IgZmluYW5j
aWFsIHBlcmZvcm1hbmNlLiBUaGUgTWVkaWNhaWQgYWRtaW5pc3RyYXRvciB3YXMgZm91bmRlZCBp
biAxOTgwIGJ5IHRoZWlyIGZhdGhlciwgRGF2aWQgTW9saW5hLCB3aG8gZGllZCBpbiAxOTk2LiBU
aGUgY29tcGFueSBuYW1lZCBDaGllZiBBY2NvdW50aW5nIE9mZmljZXIgSm9zZXBoIFdoaXRlIGFz
IGl0cyBpbnRlcmltIENFTyBhbmQgQ0ZPLjwvcD48cD5UaGUgc3RvY2sganVtcGVkICQ3LjQ4LCBv
ciAxNC43IHBlcmNlbnQsIHRvICQ1OC4yOC48L3A+PHA+Qk9ORFM6IEJvbmQgcHJpY2VzIGhlYWRl
ZCBoaWdoZXIuIFRoZSB5aWVsZCBvbiB0aGUgMTAteWVhciBUcmVhc3VyeSBub3RlIGZlbGwgdG8g
Mi4yOSBwZXJjZW50IGZyb20gMi4zMiBwZXJjZW50LiBCYW5rcyB0cmFkZWQgc2xpZ2h0bHkgbG93
ZXIuIFRoZXkgbWFkZSBhIGJpZyBnYWluIE1vbmRheSBhcyBib25kIHlpZWxkcyBhbmQgaW50ZXJl
c3QgcmF0ZXMgaW5jcmVhc2VkLiBIaWdoZXIgYm9uZCB5aWVsZHMgYWxsb3cgYmFua3MgdG8gY2hh
cmdlIGhpZ2hlciBpbnRlcmVzdCByYXRlcyBvbiBsb2Fucy48L3A+PHA+T1RIRVIgRU5FUkdZIFRS
QURJTkc6IFdob2xlc2FsZSBnYXNvbGluZSBkaXBwZWQgMSBjZW50IHRvICQxLjUxIGEgZ2FsbG9u
LiBIZWF0aW5nIG9pbCBsb3N0IDIgY2VudHMgdG8gJDEuNDcgYSBnYWxsb24uIE5hdHVyYWwgZ2Fz
IGdhdmUgdXAgMiBjZW50cyB0byAkMy4yMCBwZXIgMSwwMDAgY3ViaWMgZmVldC48L3A+PHA+TUVU
QUxTOiBHb2xkIHJvc2UgJDEuNTAgdG8gJDEsMjU3IGFuIG91bmNlLiBTaWx2ZXIgZmVsbCAxIGNl
bnQgdG8gJDE2LjgzIGFuIG91bmNlLiBDb3BwZXIgbG9zdCAzIGNlbnRzIHRvICQyLjY0IGEgcG91
bmQuPC9wPjxwPkNVUlJFTkNJRVM6IFRoZSBkb2xsYXIgcm9zZSB0byAxMTIuMTIgeWVuIGZyb20g
MTExLjgzIHllbi4gVGhlIGV1cm8gZmVsbCB0byAkMS4wOTA1IGZyb20gJDEuMDkwNi48L3A+PHA+
T1ZFUlNFQVM6IEluIEdyZWVjZSB0aGUgQXRoZXggY29tcG9zaXRlIGp1bXBlZCAzLjEgcGVyY2Vu
dCBhZnRlciB0aGUgY291bnRyeSBhbmQgaXRzIGNyZWRpdG9ycyBhZ3JlZWQgR3JlZWNlIHNob3Vs
ZCBtYWtlIGFub3RoZXIgcm91bmQgb2YgcGVuc2lvbiBjdXRzIGluIDIwMTkgYW5kIGNvbW1pdCB0
byBhIGJ1ZGdldCB0YXJnZXQgd2hlbiBpdHMgY3VycmVudCBiYWlsb3V0IHByb2dyYW0gZW5kcyBu
ZXh0IHllYXIuIFRoYXQgZGVhbCB3aWxsIHJlc3RhcnQgYmFpbG91dCBsb2FuIHBheW1lbnRzIHRv
IEdyZWVjZSwgbWVhbmluZyBpdCB3b24mIzgyMTc7dCBmYWNlIGRlZmF1bHQuIFRoYXQgY291bGQg
aGF2ZSB0b3VjaGVkIG9mZiBhbm90aGVyIGV1cm96b25lIGNyaXNpcy4gT3RoZXIgRXVyb3BlYW4g
c3RvY2tzIGFsc28gcmFsbGllZC4gVGhlIENBQyA0MCBpbiBGcmFuY2UgYWRkZWQgMC43IHBlcmNl
bnQgd2hpbGUgQnJpdGFpbiYjODIxNztzIEZUU0UgMTAwIGluZGV4IGdhaW5lZCAwLjYgcGVyY2Vu
dC4gSW4gR2VybWFueSwgdGhlIERBWCByb3NlIDAuNiBwZXJjZW50LjwvcD48cD5UaGUgSmFwYW5l
c2UgTmlra2VpIDIyNSBpbmRleCBhZHZhbmNlZCAwLjcgcGVyY2VudCBhbmQgU291dGggS29yZWEm
IzgyMTc7cyBLb3NwaSBnYWluZWQgMC43IHBlcmNlbnQuIFRoZSBIYW5nIFNlbmcgaW4gSG9uZyBL
b25nIGFkZGVkIDAuMyBwZXJjZW50LjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+
QVAgTWFya2V0cyBXcml0ZXIgTWFybGV5IEpheSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFybGV5SmF5QVAiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vdHdp
dHRlci5jb20vTWFybGV5SmF5QVA8L2E+PC9wPjxwPkhpcyB3b3JrIGNhbiBiZSBmb3VuZCBhdCA8
YSBocmVmPSJodHRwOi8vaHR0cHM6Ly9hcG5ld3MuY29tL3NlYXJjaC9tYXJsZXklMjBqYXkiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwczovL2FwbmV3cy5jb20vc2VhcmNoL21hcmxleSUyMGpheTwvYT48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.