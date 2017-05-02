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Stocks struggle as slowing auto sales worry Wall Street

By Marley Jay
Associated Press

Published: May 2, 2017 - 04:18 PM
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Specialist Philip Finale, left, and trader Jeffrey Vazquez work on the floor of the New York Stock Exchange, Tuesday, May 2, 2017. U.S. stocks are opening slightly higher as investors find a lot to like in corporate first-quarter results. (AP Photo/Richard Drew)


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