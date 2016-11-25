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Stores nationally try to cater to savvier customers on Black Friday

By Anne D’Innocenzio
Associated Press

Published: November 25, 2016 - 11:09 AM | Updated: November 25, 2016 - 05:14 PM
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Shoppers browse items at a Best Buy store on Friday, Nov. 25, 2016, in Skokie, Ill. Shoppers were on the hunt for deals and were at the stores for entertainment Friday as malls opened for what is still one of the busiest days of the year, even as the start of the holiday season edges ever earlier. (AP Photo/Nam Y. Huh)

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