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Stow’s Wrayco Industries notifies employees of company closure in 60 days

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: December 2, 2016 - 11:39 AM

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Scott Burns: Take your RMD in a lump sum for ease and convenience

Q: Next year, 2017, will be my first year to take a required minimum distribution (RMD), and I am trying to find the best way to do it. Vanguard recommends waiting until the end of the year, then taking the money out in one lump sum. They believe waiting allows dividends and interest to compound. Some recommend taking it out at the beginning of the year. My thinking is to have the dividends, interest and capital gains taken out as accrued, then take the remaining amount needed out in December. What is your recommendation?

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