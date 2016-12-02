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Stow’s Wrayco Industries notifies employees of company closure in 60 days

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: December 2, 2016 - 11:39 AM | Updated: December 2, 2016 - 12:44 PM

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