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Acquisition

Streetsboro-based Step2 acquired; larger company will remain in Streetsboro with CEO Chris Quinn at helm

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: October 18, 2016 - 04:43 PM | Updated: October 19, 2016 - 10:10 AM
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In this this Feb. 2015 file photo, Step2 CEO & President Chris Quinn talks about his vision for the company in Streetsboro. The Streetsboro-based toy company Step2 has been acquired by New York Aterian investment Partners. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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