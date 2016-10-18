Streetsboro-based Step2 acquired; larger company will remain in Streetsboro with CEO Chris Quinn at helm

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3RyZWV0c2Jvcm8tYmFzZWQgdG95IGNvbXBhbnkgU3RlcDIgaGFzIGJlZW4gc29sZCwgYnV0
IGl0IGlzIGdyb3dpbmcgYW5kIHN0YXlpbmcgcHV0LCBpdHMgbGVhZGVyIHNhaWQgVHVlc2RheSBh
ZnRlcm5vb24uPC9wPjxwPlRoZSB0b3kgYW5kIGhvbWUgYW5kIGdhcmRlbiBwcm9kdWN0cyBjb21w
YW55IGhhcyBiZWVuIGFjcXVpcmVkIGJ5IE5ldyBZb3JrLWJhc2VkIEF0ZXJpYW4gSW52ZXN0bWVu
dCBQYXJ0bmVycy4gVGhlIGNvbXBhbnkgd2FzIG93bmVkIGJ5IEFyZXMgQ2FwaXRhbCwgYSBzcGVj
aWFsdHkgZmluYW5jZSBjb21wYW55IHRoYXQgb3ducyBOZWltYW4gTWFyY3VzLjwvcD48cD5BcyBw
YXJ0IG9mIHRoZSBhY3F1aXNpdGlvbiwgQXRlcmlhbiBpcyBhbHNvIHB1cmNoYXNpbmcgQmFja3lh
cmQgRGlzY292ZXJ5IGluIFBpdHRzYnVyZywgS2FuLiBCYWNreWFyZCBEaXNjb3ZlcnkgbWFrZXMg
bGFyZ2Ugd29vZCBwbGF5c2V0cywgcGxheWhvdXNlcywgcGF0aW8gcHJvZHVjdHMgYW5kIHNoZWRz
LjwvcD48cD5JbiBhbiBleGNsdXNpdmUgdGVsZXBob25lIGludGVydmlldywgU3RlcDIgQ2hpZWYg
RXhlY3V0aXZlIE9mZmljZXIgQ2hyaXMgUXVpbm4gc2FpZCB0aGUgbmV3IGNvbXBhbnkgd291bGQg
cmVtYWluIGhlYWRxdWFydGVyZWQgaW4gU3RyZWV0c2Jvcm8gd2l0aCBoaW0gYXQgdGhlIGhlbG0u
IFRoZSBDRU8gb2YgQmFja3lhcmQgRGlzY292ZXJ5LCBEYXZpZCBUaG9ybmhpbGwsIHdpbGwgY29u
dGludWUgdG8gb3BlcmF0ZSBoaXMgZGl2aXNpb24gb2YgdGhlIGNvbXBhbnkgaW4gS2Fuc2FzIGFu
ZCByZXBvcnQgdG8gUXVpbm4sIDUyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGdvb2QgbmV3cyBpcyBjb21i
aW5lZCwgd2Ugd29uJiM4MjE3O3QgcXVpdGUgZG91YmxlIG91ciBzaXplLCBidXQgd2Ugd2lsbCBi
ZSBzaWduaWZpY2FudGx5IGJpZ2dlciBpbiBzY2FsZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgUXVpbm4uICYjODIy
MDtUaGlzIGlzIGdvaW5nIHRvIGdpdmUgdXMgYSB0cmVtZW5kb3VzIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGNv
bnRpbnVlIHRvIGJlIGV2ZW4gbW9yZSBwcm9kdWN0aXZlIGFuZCBhdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lIGlu
bm92YXRpdmUgYXMgd2UgcmVhbGx5IGhhcnZlc3QgdGhlIGNhcGFiaWxpdGllcyBvZiBib3RoIG9y
Z2FuaXphdGlvbnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5RdWlubiBzYWlkIHRoZSB0d28gY29tcGFuaWVzIGhh
dmUgY29tcGxlbWVudGFyeSBwcm9kdWN0cyBhbmQgJiM4MjIwO3dlJiM4MjE3O3JlIG5vdCBnb2lu
ZyB0byBiZSB0cmlwcGluZyBvdmVyIG91cnNlbHZlcyBpbiB0ZXJtcyBvZiBsaW5ldXAuIFRoZXkm
IzgyMTc7cmUgd29vZHMgY3JhZnRzbWVuIGFuZCB3ZSYjODIxNztyZSBjcmFmdHNtZW4gb2Ygcm90
YXRpb25hbCBtb2xkIHByb2R1Y3RzLiBUaGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIGJpZyBnYWluIGhlcmUuIEl0
JiM4MjE3O3MgYSBicm9hZGVyIHBvcnRmb2xpby4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN0ZXAyIHNwZWNpYWxp
emVzIGluIGxhcmdlIHBsYXN0aWMgdG95IHByb2R1Y3RzIHN1Y2ggYXMga2l0Y2hlbnMsIHBsYXlz
ZXRzLCByaWRlLW9uIHRveXMgYW5kIGJlZHMsIGFzIHdlbGwgYXMgaG9tZSBnb29kcyBzdWNoIGFz
IG1haWxib3hlcy48L3A+PHA+VGhlIHRyYW5zYWN0aW9uIHdhcyBlZmZlY3RpdmUgYXQgbm9vbiBU
dWVzZGF5LCBRdWlubiBzYWlkLiBIZSBkZWNsaW5lZCB0byBwcm92aWRlIGFueSBmaW5hbmNpYWwg
ZGV0YWlscy48L3A+PHA+VGhlIGNvbWJpbmF0aW9uIG9mIHRoZSBjb21wYW5pZXMgd2lsbCBlbmFi
bGUgdGhlIGxhcmdlciBjb21wYW55IHRvIGFkZHJlc3MgYSBsYXJnZXIgY29uc3VtZXIgc2V0LCBR
dWlubiBzYWlkLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgZW5hYmxlcyB1cyB0byB1c2Ugd29vZCBpbiBh
IGJpZ2dlciBwbGF0Zm9ybSB0aGF0IHdlIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IHByZXZpb3VzbHkgdXNlLiBU
aGlzIGlzIHdoZXJlIGl0IGdldHMgcmVhbGx5IGV4Y2l0aW5nLiBXZSBjYW4gYmUgbXVjaCBtb3Jl
IGNyZWF0aXZlIGluIGJsZW5kZWQgbWF0ZXJpYWxzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+U3Rl
cDIgZW1wbG95cyA4MDAgcGVvcGxlIGluIFN0cmVldHNib3JvIGFuZCBQZXJyeXN2aWxsZSBpbiBB
c2hsYW5kIENvdW50eS4gUXVpbm4gc2FpZCBoZSBjb3VsZCBub3QgZGlzY2xvc2UgaG93IG1hbnkg
ZW1wbG95ZWVzIEJhY2t5YXJkIERpc2NvdmVyeSBoYWQsIGJ1dCB0aGF0IHRoZSBjb21iaW5lZCBj
b21wYW55IHdvdWxkIGdyb3cgdGhlIG92ZXJhbGwgY29tcGFueSAmIzgyMjA7c2lnbmlmaWNhbnRs
eSBieSBuZWFybHkgNTAgcGVyY2VudC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlF1aW5uIHNhaWQgaGUgZGlkIG5v
dCBhbnRpY2lwYXRlIGFueSBCYWNreWFyZCBEaXNjb3ZlcnkgZW1wbG95ZWVzIG1vdmluZyB0byBT
dHJlZXRzYm9ybywgYnV0IGRpZCBzZWUgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IGZvciBtb3JlIGpvYiBncm93
dGggaW4gU3RyZWV0c2Jvcm8uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGdpdmVzIHVzIHRoZSBhYmlsaXR5
IHRvIGludmVzdCBmdXJ0aGVyIGluIGNyZWF0aW5nIGpvYnMgaW4gTm9ydGhlYXN0IE9oaW8uIEkm
IzgyMTc7bSBleGNpdGVkIHRvIHRha2UgdGhpcyBuZXdseSBmb3JtZWQgY29tcGFueSB0byB0aGUg
bmV4dCBsZXZlbCBhbmQgcmVhZHkgdG8gY29tcGV0ZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkF0
ZXJpYW4gaXMgdGhlIGZvdXJ0aCBvd25lciBvZiBTdGVwMiBhbmQgdGhlIHRoaXJkIHByaXZhdGUg
ZXF1aXR5IGZpcm0uIFN0ZXAyIGZvdW5kZXIgVG9tIE11cmRvdWdoIHNvbGQgdGhlIGJ1c2luZXNz
IHRvIExpYmVydHkgUGFydG5lcnMgaW4gMjAwNi4gKE11cmRvdWdoIGhhcyByZWNlbnRseSBzdGFy
dGVkIGhpcyBvd24gbmV3IHRveSBjb21wYW55LCBTaW1wbGF5MyBpbiBTdHJlZXRzYm9ybykuIEFy
ZXMgYm91Z2h0IHRoZSBjb21wYW55IGluIDIwMTQuPC9wPjxwPlF1aW5uIHNhaWQgd2hpbGUgTGli
ZXJ0eSYjODIxNztzIGFuZCBBcmVzJiM4MjE3OyBnb2FscyB3ZXJlIHRvIGZpbmQgYSBzdWNjZXNz
ZnVsIG93bmVyIGZvciBTdGVwMiwgQXRlcmlhbiYjODIxNztzIGdvYWwgJiM4MjIwO2lzIHRvIG1h
eGltaXplIHRoZSB2YWx1ZSBvZiB0aGVzZSBjb21iaW5lZCBidXNpbmVzc2VzIG9uIGEgbWVkaXVt
IHRvIGxvbmdlciB0ZXJtIGJhc2lzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXRlcmlhbiBJbnZlc3RtZW50IFBh
cnRuZXJzIGlzIGEgTmV3IFlvcmsgaW52ZXN0bWVudCBjb21wYW55IHRoYXQgYWNxdWlyZXMgdW5k
ZXJwZXJmb3JtaW5nIGJ1c2luZXNzZXMgdGhhdCBnZW5lcmF0ZSAkMjUgbWlsbGlvbiB0byAkNTAw
IG1pbGxpb24gaW4gcmV2ZW51ZS48L3A+PHA+VGhlIFdhbGwgU3RyZWV0IEpvdXJuYWwgaW4gMjAx
MyByZXBvcnRlZCB0aGF0IHR3byBmb3JtZXIgZXhlY3V0aXZlcyBmcm9tIFN1biBDYXBpdGFsIFBh
cnRuZXJzIGxhdW5jaGVkIEF0ZXJpYW4uPC9wPjxwPlNpbmNlIHRoZW4sIEF0ZXJpYW4gaGFzIHB1
cmNoYXNlZCBvciBpbnZlc3RlZCBpbiBtb3JlIHRoYW4gYSBoYWxmLWRvemVuIGRpdmVyc2UgY29t
cGFuaWVzLCBpbmNsdWRpbmcgYSBjaGVtaWNhbCBjb21wYW55IGludm9sdmVkIHdpdGggcG9seW1l
cnMsIGEgaGVhdC10cmVhdGluZyBjb21wYW55IGluIHRoZSBvaWwgYW5kIGdhcyBidXNpbmVzcyBh
bmQgYSBkYXRhLWRyaXZlbiBkaXJlY3QgbWFya2V0aW5nIGNvbXBhbnkuIDwvcD48cD5RdWlubiBh
cnJpdmVkIGF0IFN0ZXAgMiBpbiBKYW51YXJ5IDIwMTUuIDwvcD48cD5TdGFmZiByZXBvcnRlciBB
bWFuZGEgR2FycmV0dCBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC4gQmV0dHkgTGluLUZpc2hl
ciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MjQgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJsaW5m
aXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ibGluZmlzaGVy
QUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtibGluZmlzaGVyQUJKJm5ic3A7PC9hPiBv
biBUd2l0dGVyIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JldHR5TGluRmlz
aGVyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9CZXR0eUxpbkZpc2hlckFC
SjwvYT4gYW5kIHNlZSBhbGwgaGVyIHN0b3JpZXMgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlv
LmNvbS9iZXR0eSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9iZXR0eTwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.