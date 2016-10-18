All CATEGORIES
☰ Menu

Acquisition

Streetsboro-based Step2 acquired; larger company will remain in Streetsboro with CEO Chris Quinn at helm

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: October 18, 2016 - 04:43 PM | Updated: October 19, 2016 - 06:49 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this this Feb. 2015 file photo, Step2 CEO & President Chris Quinn talks about his vision for the company in Streetsboro. The Streetsboro-based toy company Step2 has been acquired by New York Aterian investment Partners. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

plane19cut_04 Leah Klafczynski - Leah Klafczynski
Flight crew’s many mistakes largely caused fatal Akron crash, federal board says

Federal investigators determined numerous mistakes by the two-person flight crew primarily caused the Nov. 10 small jet crash that killed them and their seven passengers as they attempted to land at Akron Fulton International Airport in bad weather.

akrondish19_03
Akron Dish: Piada expands; Southern food at Venice Cafe; Kingfish opens in Montrose
step19_03
Streetsboro-based Step2 acquired; larger company will remain in Streetsboro with CEO Chris Quinn at helm
Giant Eagle supermarket chain offering 340 corporate buyouts
robot19cut_02
That co-pilot in the cockpit may someday be a robot
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

Prev Next